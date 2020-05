Marinos hondureños en Uruguay dan positivo al Covid-19 por tercera vez

URUGUAY. Trece marinos hondureños, originarios de Puerto Cortés, San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba, que dieron positivo a la prueba de COVID-19 a bordo de un buque en Punta del Este, Montevideo, clamaron a las autoridades de su país que los ayuden a regresar.

Cabe destacar que en la embarcación «Greg Mortimer» viajan 84 personas, se registraron 36 infectados y uno ya falleció, según informó sputniknews. Mientras que los enfermos permanecen aislados en sus cabinas, el resto no presenta signos de la enfermedad.

«Tengo 38 días de estar aislado porque salimos positivos del COVID, nos han hecho tres pruebas y en todas salimos positivos”, señaló Marvin Fernando Paz, uno de los marinos hondureños, en entrevista con la radio HRN.

Asimismo, el connacional informó que anteriormente a ocho contagiados el gobierno de Uruguay los sacó del barco para trasladarlos hacia un hospital, ya que presentaron neumonía, «pero ya los retornaron, porque se recuperaron», dijo.

En el barco no nos podremos «negativizar»

Por otro lado, Marvin dijo que, a su criterio, si no salen de la embarcación hacia otro lugar para aislarse, o no los envían de regreso a sus países, no podrán recuperarse, pues «el contagio sigue por la ventilación», y esa es la razón por la que, luego de tres pruebas, continúan enfermos.

«En la primera prueba salimos 24 positivos. Luego, en la segunda, fuimos 30, y en la tercera subió a 36. ¿Qué pasará cuando todos estemos positivos? Entonces lo que pedimos es salir de este buque para que fumiguen el barco, porque estando abordo es imposible que nos libremos de la enfermedad«, indicó.

Por otro lado, Marvin dio a conocer que la intención del Gobierno de Uruguay es que todos se recuperen de la enfermedad para después enviarlos a sus países.

No obstante, «Ya murió uno de nuestros compañeros, este virus no discrimina, por eso queremos regresar a nuestro país para seguir en cuarentena. Tenemos miedo de seguir infectándonos y que nuestros cuerpos no resistan más”, dijo él.

