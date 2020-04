Maria Sharapova publica su número telefónico para recibir mensajes de sus fans

En la actualidad, la ex tenista que reside en los Estados Unidos, Maria Sharapova, con motivo del avance de la pandemia de coronavirus en el país norteamericano, la rusa eligió aislarse en uno de sus hogares.

Pero, más allá del confinamiento y para mantener un contacto cercano con sus seguidores, Sharapova hizo un anuncio en su cuenta de Twitter que sorprendió a todos: publicó un número de teléfono para que la gente le escriba.

«He intentado buscar la manera para estar en contacto con todos, porque la semana pasada lo pasé muy bien realizando una videoconferencia de preguntas y respuestas con 150 de ustedes. Dejé ese video chat queriendo hacerlo de nuevo. Quiero estar más conectada. Y una gran parte de eso es porque todos juntos estamos viviendo esta separación, este distanciamiento físico”, dijo Sharapova en el inicio del video.

Y siguió: “Por eso quiero que me escriban qué piensan y esta es mi idea: quiero que me escriban un mensaje con lo que ustedes piensan porque tengo un número que se los voy a dejar en la pantalla donde ustedes podrán enviar un mensaje”, agregó la ex atleta nacida en Siberia, Rusia.

¿Cuál es el contacto que dejó en la publicación para sus seguidores?

Para los que quieran escribirle a la cinco veces campeona de torneos de Grand Slam -triunfó en Wimbledon 2004, US Open 2006, Australia 2008 y Roland Garros 2012 y 2014- deberán marcarle al +310-564-7981, un número con prefijo del estado de California, uno de los dos lugares donde la ex tenista tiene residencia en Estados Unidos.

“Ese mensaje llegará directo a mi teléfono. Asi que escribanme y esperen la respuesta. ¡Por favor, háganlo!”, fueron las últimas palabras que utilizó María Sharapova en su video para despedirse.

