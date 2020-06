María Antonieta de Bográn: “No tengo ninguna relación con Alex López”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. «Todo aquel que me atribuya una responsabilidad que no me corresponda, tendrá que responder», así lo advirtió este miércoles, la ex-designada presidencial María Antonieta Guillén de Bográn, tras negar su vinculación con Axel López, el proveedor de los hospitales móviles que compró Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H) en el marco de la pandemia de la COVID-19.

Cabe indicar que la compra de los Hospitales Móviles desató, en los últimos días, una polémica por las incongruencias halladas en su adquisición.

En ese sentido, a través de una aclaración pública que divulgó un periódico impreso de la capital, la exfuncionaria aseguró que no tienen negocios de ningún tipo con el guatemalteco.

“Mi desempeño como funcionaria pública culminó en Enero de 2014. No tengo, ni he tenido, ninguna relación con la persona, que de manera mal intencionada han pretendido hacer ver”, aseguró.

Aunque el rotativo estableció que María Antonieta de Bográn es madrina del titular de INVEST-H y además la esposa de su tío.

María Antonieta de Bográn: “Fotografía es de ocho años atrás”

En cuanto a la fotografía en la que aparece junto a Axel López, la ex-personera aclaró que es de ocho años atrás. Y que no mantiene relación profesional ni comercial de manera directa, ni a través de empresas con el gobierno.

«Así como esta fotografía, igualmente existen muchísimas más con cientos de personas a las cuales atendí o conocí dentro de mis funciones durante el período 2010-2014», señaló Guillén de Bográn.

Se debe mencionar que el actual director de Invest-H es cuestionado por la compra de los hospitales móviles. Eso debido a que la empresa fabricante denunció a Alex López por la usurpación de documentos.

En sus declaraciones, Marco Bográn afirmó que antes de la compra no tuvo recomendación particular de López. Sin embargo eso le contradice al asegurar que fue la embajada de Honduras en Washington, Estados Unidos, quien se contactó con HospitalesMoviles.com.