Marcus Rashford y su campaña contra el racismo en internet

INGLATERRA.- El delantero del Manchester United, Marcus Rashford, resaltó por medio de las redes sociales su repudio contra el racismo sufre en internet.

Y es que la estrella de los «Red Devils» se convirtió esta semana en objeto de insultos racistas.

Rashford fue atacado después del empate sin goles de su equipo contra el Arsenal en el estadio Emirates de este sábado, lo que alejó a los del United a tres puntos del líder Manchester City.

“Lo peor de la humanidad y las redes sociales”, tuiteó Rashford. “Sí, soy un hombre negro y cada día vivo orgulloso de lo que soy”

Humanity and social media at its worst. Yes I’m a black man and I live every day proud that I am. No one, or no one comment, is going to make me feel any different. So sorry if you were looking for a strong reaction, you’re just simply not going to get it here 👊🏾

