Marcelo Gallardo revela 11 titular que usará en la final de la Copa Libertadores

LIMA, PERÚ.- Sin misterios, así encaró Marcelo Gallardo la última conferencia de prensa antes de la final de la Copa Libertadores. No tuvo problemas en confirmar a los once futbolistas que disputarán el partido contra Flamengo mañana desde las 17 (hora Argentina) en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

“El equipo se los voy a dar. Va a ser: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Enzo Pérez, Palacios; De La Cruz, Nacho Fernández; Borré y Matías Suárez. Ese va a ser el equipo”, informó ante los periodistas el Muñeco, que estuvo acompañado por el arquero en la sala de prensa.

Cabe destacar que el DT decidió llevar a Perú a los 30 futbolistas que están dentro de la lista de buena fe. Durante los últimos días barajó la posibilidad de jugar con línea de cinco en el fondo, incluyendo a Paulo Díaz pero finalmente optó por el mismo equipo que utiliza habitualmente.

Habitualmente, el Muñeco juega al misterio pero en esta ocasión no tuvo problemas en dar a conocer sus futbolistas. Por el lado del Flamengo todavía no hay confirmaciones.

“Somos candidatos. No hay nada que decir. Nos creemos candidatos. Tenemos las mismas posibilidades que Flamengo en esta final. Lo que venga de afuera no me interesa. Los jugadores lo saben bien: somos los últimos campeones. Si el rival es mejor que nosotros, lo deberá demostrar en la cancha”, afirmó el técnico ante los análisis que ponen al equipo brasileño por encima del Millonario a raíz del invicto de 25 partidos sin derrotas (20 victorias) con el que arriba a este duelo definitorio.