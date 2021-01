Marcelo Gallardo: «Mis futbolistas me han hecho sentir representado»

Brasil.- River Plate estuvo a nada de lograr lo impensado, épico, heroico este martes cuando quizás apenas un toque de suerte le terminó faltando para eliminar a un abatido Palmeiras que sobrevivió de milagro y del 0-3 conseguido en Buenos Aires.

La vuelta se disputó en el Allianz Parque en Sao Pablo, en lo que se presumía sería un compromiso de trámite, donde tenía de sobra una pinta para que el local Palmeiras, hasta entonces invicto de la Copa, pasara otra vez por encima del equipo de Gallardo.

Pero no fue así, desde el arranque del juego, River con carácter, personalidad y vergüenza deportiva, fue sumando confianza, fútbol, llegadas, hasta el punto de amedrentar tanto al Verdão, que ni al verse en superioridad numérica tras la expulsión al 73’ de Rojas, pudo imponer siquiera mínimas condiciones.

Nunca pudo hacerlo ante un equipo argentino que desplegaba su trámite como mejor le convenía. A los 29’ centro de esquina de De La Cruz para que Robert Rojas irrumpiera de forma implacable enviando de testa la pelota al fondo del arco defendido por Weverton, 0-1.

Escenario perfecto gozó el ‘Millonario’ para irse al descanso con un 0-2 marcado por Borré tras asistencia de Matías Suárez al 44’. Al final, una segunda parte donde la tecnología del VAR y un penal no sancionado, entre varias ocasiones de gol, fulminaron a un River espectacular y decretaran la suerte que simplemente quiso estar del lado de la entidad brasileña quien con un global de 3-2, se instala en la gran final.

A pesar del duro momento por haber quedado al margen de esta edición de Libertadores, el ‘Muñeco’ Gallardo ofreció en rueda de prensa manifestando el orgullo que siente por sus pupilos.

Rueda de prensa de Gallardo

Al llegar a la sala de prensa Gallardo fue directo y claro acerca de los temas que iba a tratar, «vengo a reconocer y a valorar a mi equipo».

«Mis futbolistas me han hecho sentir representado, me han emocionado por la forma en la que jugaron. Estoy orgulloso por la postura con la que enfrentaron el partido. Es una sensación plena, cuando uno mira las formas de un equipo y lo representa, no me queda mucho más por pedir», prosiguió.

“Les agradezco por el partido. Lo que vi me hace sentir totalmente orgulloso y dignifica mi profesión».

Para finalizar, el técnico de River Plate le deseo mucha suerte al equipo brasileño, «le deseo suerte a Palmeiras y que tengan un buen año».

