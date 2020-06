Maratones con Netflix o Amazon en cuarentena: efectos graves para su salud

La cuarentena por el covid-19 ha venido a afianzar la importancia de la retransmisión en directo,​ retransmisión o emisión en continuo​ (en inglés streaming), que han llevado al éxito a Netflix y otras como Amazon Prime, pero cuando usted se obsesiona, su salud corre riesgo.

El término binge–watching se ha vuelto común, y en español hace relación a darse «un atracón de episodios de sus series favoritas o maratones de series. Así lo vendía Netflix cuando sacó su servicio de streaming en 2013. Sin embargo, ahora Netflix quiere desvincularse por completo de ese concepto.

Es de conocimiento de los usuarios, que el exceso uso de las plataformas de entretenimiento digitales generara problemas de visión, postura, sedentarismo e incluso envejecimiento prematuro de la piel.

El efecto prolongado de la luz azul impide que la piel reciba la oxigenación necesaria, causando que la misma se deteriore rápidamente, analizan los especialistas.

Otro de los grandes daños fue reflejado en una investigación de la Universidad de Osaka (Japón), la que demostró que el tiempo que pasa una persona mirando muchas horas de series está directamente relacionado con el riesgo de morir de una embolia pulmonar.

Para disminuir este riesgo, los científicos japoneses recomiendan hacer pausas en las maratones «seriales» para estirar las piernas y caminar un poco. Sumado a eso, muchas personas consumen golosinas y refrescos cuando están frente a la pantalla, lo que afecta a su peso y los niveles de colesterol.

Los daños son «catastróficos»

De acuerdo con un estudio del Journal of the American Heart Association (vía The Hollywood Reporter), los efectos que puede tener la adicción a Netflix -en especial- son catastróficos.

En ese otro estudio, los autores explican que los ciudadanos que ven más de cuatro horas de TV al día tienen 50% más posibilidades de muerte prematura por un ataque al corazón, que aquellos que pasan dos horas o menos frente a una pantalla. Eso se extiende a la vida sexual y al cambio climático.

No se termina esta nota, sin antes recordarle a usted lector, que dentro de las afecciones que causa el excesivo uso de streaming radican daños a su vista. Otro de los daños más notables es el insomnio. El ansia por terminar una temporada o ver ese episodio en el que ha estado pensando durante todo el día provoca que dure despierto hasta la madrugada, lo que también afecta a su cerebro.