Marathon con molestias por viaje al Nacional; Saprissa pisa suelo catracho

Tegucigalpa.- El CD Marathon deberá afrontar el cruce por los cuatros de final de la Concacaf League contra el Saprissa en Tegucigalpa. Se debió elegir el estadio Nacional debido al cierre del aeropuerto de San Pedro Sula.

Por lo tanto, el club verdolaga tendrá que jugar en el mismo estadio en el que el Saprissa se proclamó campeón ante Motagua la edición pasada.

Molestias en el Marathon

Más allá del hecho de jugar contra un histórico de la región en una cancha alterna, la directiva del Marathon está molesta por la poca ayuda que ha recibido de las autoridades del Torneo.

«Concacaf no apoya para nada. Tuvimos demasiados problemas para este partido contra el Saprissa cuyo valor asciende los 15 mil dólares; nos toca pagar hotel, transporte y todo al rival».

«Saldría mejor no jugar no jugar este Torneo. Solicitamos, por la cercanía, jugar en La Ceiba pero el recinto no cumple los requisitos para Concacaf. Igual estamos con todo el deseo de afrontar este compromiso. Queremos llegar a la final y ganar el torneo», declaró el directivo verde, Alberto Galo.

El conjunto verdolaga entrenó este lunes a las 8:00 AM en el estadio Yankel Rosenthal para luego salir rumbó a Tegucigalpa a las 11: 00 AM.

Saprissa ya está en Tegucigalpa

El conjunto Morado llegó este lunes en horas de la mañana a territorio hondureño. En horas de la tarde su entrenador, Walter «Pate» Centeno, brindará una conferencia de prensa junto al ex Marathon, Esteban Espíndola, para posteriormente entrenar en horas de la noche en el estadio Nacional.

🛬 Ya estamos en Tegucigalpa 🙌🏻💜 pic.twitter.com/aC9FS4Gor6 — Deportivo Saprissa 🏠 (@SaprissaOficial) November 30, 2020

El partido que clasificará a uno de los contendientes a las semifinales de la Concacaf League, se disputará este martes a las 9:15 de la noche.

