Marathón «resignado» en la Pentagonal y anuncian cambios

SAN PEDRO SULA.- El Marathón luego de dos fechas en la Pentagonal del Apertura 2019 solo a obtenido un punto, algo que los deja prácticamente fuera en la disputa por el primer lugar.

En la intimidad de la directiva esmeralda se encuentran molestos por los resultados obtenidos, ya que los verdes fueron uno de los equipos que mejor se reforzó antes del comienzo de temporada.

Jorge Ernesto Pineda dio declaraciones sobre la situación en la que se encuentran los sampedranos, pero la que mas destaca es que atizo contra algunos jugadores que no tienen actitud y anuncio que se tomaran medidas drásticas.

«Es imposible que ganemos la pentagonal, pero intentaremos cerrar bien y esperar lo que suceda en los otros encuentros, hay que ganarle al Vida y Olimpia, luego veremos lo que ocurre; hay algunos futbolistas que se les da la oportunidad y no la aprovechan, en ese sentido Héctor Vargas tomará decisiones drásticas para el duelo contra Vida para armar un once que pueda ganar ese duelo. Los que quieran seguir bueno y los que no nadie los puede obligar».

Los verdes saben que el problema no está en el funcionamiento, sin embargo en los partidos no terminan de concretar:

«Hemos jugado bien, sin embargo los resultados no nos han acompañado y ahora estamos cuesta arriba y debemos esperar qué pasa en los otros partidos y nosotros buscaremos ganar los encuentros que nos restan».

El reclamo de Marathón a la Liga Nacional

Por último, Pineda le dijo a la Liga Nacional que están «arruinando» el fútbol de Honduras, ya que el constante cambio de fechas perjudica en la planificación de los partidos, a unos para mal y otros para bien.

«Es lamentable lo de la Liga Nacional, hacen lo que quieren con nuestro fútbol, pero es la realidad y no podemos hacer nada. Es demasiado que no se sepa las fechas de la pentagonal».

