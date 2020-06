Maquillaje en mal estado: Con estos sencillos trucos podrás repararlo

View this post on Instagram

Ruby Rose arrassando sempre! Agora a máscara Lash Formation da um mega volume nos cílios e com cerdas de silicone.😍 #rubyrose #rimel #mascara #maquiagem #makes #rubyrose #dalla #extrema #cambuí #bragança #camanducaia #itapeva #tiara #touca #dalla #luisance