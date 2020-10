«Respeten la voluntad de su padre», pide madre a LZ; él dice que trata de protegerla

HONDURAS. Luego de que Luis Zelaya atizara fuertemente en contra de su hermano Iván Alonso Zelaya, doña Martha Medrano y él, mediante un vídeo, salieron al paso y desvirtuaron «los ataques» del pre-candidato presidencial hechos en VTV.

Textualmente, Luis Zelaya dijo «(…) Es un hermano ruin, perverso, codicioso, mal padre, acusado en la Fiscalía de violencia, y nosotros respondemos económicamente porque él no de la manutención a una hija que tiene, pero llega un momento en donde tú dices ‘¡Basta ya!’, y no somos parte de chantajes», refiriéndose a Iván. «Yo he tratado de proteger a mi mamá«, agregó.

Lea también: Madre de Luis Zelaya paga millonario préstamo con inmueble que pretenden quitarle

Le contestan

Pero este día, Iván, quien dijo sentirse ofendido, junto a su madre, cuestionó el actuar de Luis, diciendo que «No es aquí donde se resuelven tales problemas, sino en los tribunales«.

Por otro lado, Iván aseguró que es falso que él está endeudado y que tiene acusaciones fiscales, o que forma parte del «lado oscuro del Partido Liberal (PL)».

«No tengo problemas económicos, pago a mi hija correctamente y nunca he tenidos problemas por violencia contra nadie en la Fiscalía. Ellos (hermanos) sí tienen demandas en la Fiscalía», aseveró.

Según Iván, Luis Zelaya «me ataca a mí para diluir el problema de demanda que tiene en contra de mi madre. Yo no estoy en testamento, tampoco en la demanda. Mi padre decidió que todos sus bienes fueran para mi madre«.

Nota relacionada: Madre de Luis Zelaya en comunicado: «No pueden quitarme mi sustento»

Doña Martha no ocupa ayuda

Asimismo, dejó entrever que la afirmación de Luis, que él solo pretende «proteger» a doña Martha es una «excusa», pues según Iván, su madre «Está en perfecto estado de salud, sabe cuidarse sola y administra su negocio. No se necesita mi ayuda y tampoco la excusa de mis hermanos».

Por último, doña Martha dijo que, a sus hijos, don Roberto Zelaya (esposo) «En vida les dejó propiedades y dinero para que no dependieran de nadie e igual lo hizo para mí, así que, respeten la voluntad de su padre«.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.