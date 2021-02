Madre de Keyla sobre declaraciones del doctor: «Su versión no concuerda»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Doña Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, reaccionó ante las declaraciones del doctor Edgard Velásquez, quien era el acompañante, amigo y es testigo clave en el caso de la estudiante enfermería.

Doña Norma mencionó estar sorprendida por lo que él expresó ante los medios de comunicación. “Me parece increíble que alguien que dice ser amigo de mi hija diga esas cosas, yo no seguí escuchándolo, pero no lo estoy juzgando”, dijo.

Recalcó que ella no puede juzgar al médico, pero harán justicia y la verdad saldrá a la luz. “En el futuro saldrá la verdad, cuando finalicen las investigaciones”.

No confía en la versión del doctor Velásquez

“Él (Edgar Velásquez) habló con nosotros ayer en la mañana, pero su versión con la del Ministerio Público no concuerdan en nada, hay muchas inconsistencias”, aseveró.

Pese a dejar en claro que no está emitiendo ningún juicio contra Velásquez, externó que hay mucha duda también, entre la versión de él y las imágenes que han salido a la luz.

“En el vídeo se mira que él andaba descontrolado y ella calmada”, señaló y considera que esa calma no pudo llevarla a quitarse la vida.

Lea también – Doctor que estuvo con Keyla: «Yo me voy a colgar con mi suéter», dijo ella

Misterio y dudas en la muerte de Keyla

La muerte de Keyla sigue siendo un total misterio, pero doña Norma sostiene que “lo que hicieron fue un asesinato, es imposible que mi hija haya hecho eso en las narices de ellos, que les pagan para que nos cuiden, así que debe haber justicia”.

«Me la han asesinado, eso está más claro que el agua y se va pedir justicia para que no sigan matando mujeres, que este sea un precedente en nuestro país, para que no hayan más asesinatos», expresó.

Asimismo, doña Norma contó que Keyla en sus fotos nunca reflejó indicios de tristeza o algún otro sentimiento que la llevaran a quitarse la vida. «Mi hija no tenía ningún motivo, ella amaba la vida, era muy querida por todos, alegre, una mujer feliz».

Protección por inseguridad

La familia de Keyla no se ha quedado callada, emitió declaraciones desde el primer día que se conoció del hecho y aunque ahora cuentan con una abogada, han mencionado que no se callarán aun sabiendo que su vida podría estar en peligro.

No obstante, desveló sentirse insegura, pero “¿a quién le podemos pedir protección, a ellos, a los policías? Más bien nosotros tenemos miedo por nuestras vidas, pero no me voy a callar”.

«Nosotros no hemos pedido protección, no podemos confiar en la policía. Tal vez instituciones internacionales nos pueden ayudar, y en todo caso, no tenemos miedo a morir por decir la verdad. Amamos nuestro país, pero lamentablemente hay demasiada corrupción y no me da temor decirlo», declaró Rodríguez.

«Si el día de mañana yo aparezco muerta o alguna de mi familia, es por eso, por decir la verdad«, concluyó.

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0