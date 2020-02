TEGUCIGALPA, HONDURAS. ¡Explotó! El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, se mostró molesto de que cuestionen su orientación sexual.

Y es que desde hace ya tiempos se viene cuestionando la orientación sexual del cantante colombiano. Además, hay que recordar que estos rumores crecieron cuando realizó un dueto con Ricky Martin.

Ante estos rumores el artista escribió en redes La gente es muy estúpida, ¿no? Ya… O sea, ¿cómo, por qué dicen que soy gay? Si fuera gay, ya lo hubiera dicho”, inicia diciendo el intérprete de ‘Felices los cuatro’ en las historias de su cuenta de su cuenta de Instagram.

Además, continuó diciendo: «El que dijo que yo soy gay, que me preste a la novia un momentico para ver qué tan gay… ¡Ay, hombre, lo que me hacen reír!»,. La respuesta del colombiano no fue de agrado de muchos usuarios que lo cuestionaron de despectivo. Y claro, los comentarios que está generando son dignos de leer.

Y es que la manera de desmentir su homosexual resulta algo despectiva, dando a entender que le resulta insultante que le cataloguen de gay. Con este mensaje, Maluma no ha hecho más que ganarse enemigos que, con estas palabras, se reafirman en su opinión de que el colombiano sí es gay.

Las sospechas sobre sexualidad de Maluma

Maluma ha mantenido una relación de dos años con la modelo Natalia Barulich, una relación que ha sido bastante discreta y en la que ellos han publicado pocas fotos juntos. El noviazgo terminó a finales del año pasado aunque siguen siendo buenos amigos.

El hecho de que Maluma ya no salga con Natalia Barulich ha hecho que muchos crean que su teoría de que el noviazgo con la modelo era una tapadera era cierta. Por eso han vuelto a lanzar rumores que cuestionan la sexualidad del artista.