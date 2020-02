Maidana responde a Vargas y calienta el clásico: «No le tiro ‘M’ a nadie»

SAN PEDRO SULA.- El «Clásico Nacional» entre Marathón y Olimpia ya tiene el «toque» extra, los encargado: Héctor Vargas y Cristian Maidana.

Y es que el intercambio de declaraciones ha sido muy claro, ambos quedaron un tanto «picados» por lo sucedido en el anterior partido entre merengues y esmeraldas.

El reto de Héctor Vargas

En la conferencia del viernes, el estratega esmeralda habló sobre las impresiones de cara a inicio de la segunda vuelta contra los albos; Vargas aprovechó para criticar los «lujos» que el «Chaco» Maidana hace en el campo, mismo motivo que calentó a Esteban Espindola el partido pasado.

«Estamos en nuestra casa, somos fuertes y queremos ver si viene Maidana y tira los caños que ha tirado o los tacos que ha tirado cuando estaba ganando 3-0, lo quiero ver, estamos con la sangre en el ojo. Tenemos ganas de buscar nuestro partido», dijo el «León de Formosa».

Tambien criticó el trabajo arbitral, el cual, asegura que los verdes salieron muy perjudicados:

«Por ejemplo, en el penal que no nos cobran dice el árbitro que hubo falta, estuve revisando y Discua está como a 50 metros de la acción. Realmente es un penal clarísimo, el partido estaba 0-0, cambiaba la historia. Nadie habló aunque el 5-0 no te deja mucho margen, pero el juego iba 0-0. Es una equivocación muy grosera».

El «flechazo» de Maidana

En su llegada a San Pedro Sula, el «Chaco» brindó declaraciones a la prensa y le contestó de manera contundente a su compatriota argentino, lo que deja «tenso» el clásico nacional de este domingo a disputarse en el estadio Yankel Rosenthal.

«Leí algunas cosas que dijo, no pasa nada. Yo hago mi juego, no prestó atención a eso, hago lo que sé dentro de la cancha y lo que el profe me dice, si esas cosas me hacen bien a mí y a Olimpia, lo haré en cualquier lado; voy a jugar como yo sé. Nadie me tiene que decir cómo tengo que hacerlo, lo he hecho en canchas más importantes y han sido cosas buenas».

Y cerró puntualizando que él no hace ese tipo de jugadas para burlarse y que las a hecho incluso cuando van perdiendo:

«Nunca lo hago para molestar a nadie, cuando vamos perdiendo las intento, a veces salen y otras no. Están buscando cosas que no están pasando, no busquen problemas; no sé por qué la agarran conmigo si soy una persona que nunca habla, que no le tiro mala energía a nadie, que no le tiro mierda a nadie, estoy tranquilo y voy a hacer lo mejor posible».

