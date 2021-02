Mahomes: «Estarías loco si no admiraras a Tom Brady»

ESTADOS UNIDOS.- Ayer Tom Brady hizo que todos los aficionados de la NFL estallaran de emoción cuando expresó que «admiraba» a Patrick Mahomes. Este día el quarterback de Kansas City le devolvió el halago.

«Estarías loco si no admiraras a Brady cuando buscas dedicarte a este deporte. El tipo tiene éxito cada año y no queda satisfecho, crecí viéndolo jugar, aún lo admiro. Sigo muchas cosas que hace dentro y fuera del emparrillado para intentar imitar su éxito», expresó Mahomes.

La diferencia en edad entre Brady y Mahomes es de 18 años, sin embargo, ambos han demostrado que calidad puede estar presente en cualquier tiempo. Brady busca ganar el próximo domingo su séptimo anillo, mientras Mahomes está en busca del segundo.

Patrick también explicó que no tiene dudas de quién es el mejor jugador de todos los tiempos en la NFL. «Me emociona que piensen que soy tan bueno, pero sé que estoy muy lejos de ser uno de los mejores de la historia. Será una gran oportunidad estar contra Brady, el mejor de todos los tiempos».

El quarterback de Kansas City también aprovechó para recordar aquella eliminación que sufrió a manos de los Patriots, liderados en ese entonces por Tom Brady.

«No olvido que Tom me visitó después de aquella derrota en la Final de Conferencia del 2019, esa muestra de respeto que tuvo para conmigo me hizo ver que iba en el camino correcto para ganar un Super Bowl y afortunadamente se logró al año siguiente, pero ese gran gesto de Brady no lo olvidaré», finalizó.

Te puede interesar: Tom Brady sobre Mahomes: «Estoy impresionado con él»

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ