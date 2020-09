“Maestro de Olancho 2020”: camina tres horas para llegar a su centro educativo

OLANCHO, HONDURAS. Nery Molina, un ejemplo para la educación del país. Ha sido condecorado como el «Maestro de Olancho 2020», tras 16 años de laborar con esfuerzo y dedicación como docente en el área rural.

La junta nominadora a nivel del departamento, le dio a conocer la importante noticia, que después de una selección municipal, resultó como ganador de este importante reconocimiento.

«Este es un honor que se logra con el esfuerzo, el sacrificio y sobre todo con el amor que ponemos a nuestro trabajo y que considero muy importante que Dios ha sido el que me ha llevado hasta este lugar», dijo el docente.

Molina resaltó que durante su trayectoria como docente ha trabajado con padres que han colaborado en un 100 % y con estudiantes dedicados a sus estudios. Asimismo reconoció que su familia ha sido un pilar muy importante que lo ha apoyado durante su carrera.

El docente ha laborado dentro del área rural del departamento por más de quince años en esta carrera; lapso en el que él manifiesta hacerlo siempre con amor y como si cada día fuese el primero.

A su vez, el galardonado, reveló que labora bajo la premisa de que «cuando se hace lo que nos gusta con amor y con pasión, saldremos adelante y obtendremos buenos frutos en nuestros trabajos«, lo que asegura, haber hecho durante toda su carrera.

Sacrificio diario para impartir clases

La aldea donde Molina labora no tiene acceso a una carretera, pese a que es una de las más pobladas. Por lo que, desde Las Cuevas de Talgua, en el municipio de Catacamas, recorre tres horas para poder llegar a su centro educativo.

El educador expresó su emoción y orgullo, al recibir un reconocimiento:

«Es un homenaje muy especial para mí, para mi familia, para las personas que siempre han estado a mi lado. Recibir este reconocimiento como el maestro del año a nivel del departamento».

Aseveró que no se lo esperaba y al ser notificado oficialmente por la directora Departamental de Educación, Maricela Ávila, su reacción fue: «Gracias Dios, porque me has permitido reconocer el trabajo que durante años he realizado en las comunidades, sin esperar nada a cambio».

El pedagogo aclaró que se presentan retos y dificultades, sobre todo cuando se llega a un nuevo centro educativo y se debe buscar un equipo de trabajo que rinda al cien por ciento.

A su vez, agregó que parte del éxito en su profesión, es que siempre, desde pequeño, ha sido muy exigente con lo que hace y le gusta la calidad; sin embargo, considera que cada persona que trabaja a su alrededor son capaces de lograr las cosas.

Por lo que, profesionalmente, tiene como meta cumplir con el reto de crear conciencia en los padres de familia y estudiantes, que son capaces de lograr muchas cosas.

Ante la adversidad, el docente olanchano se ha desempeñado de manera ética y profesional, impartiendo educación de calidad, lo que le ha permitido que las autoridades de educación reconozcan su trabajo.

