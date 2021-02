«No tengo fuerzas»: madre sampedrana busca hijo que desapareció mientras trabajaba

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Una madre suplicó por ayuda para que le brinden información acerca de su hijo que desapareció mientras iba a realizar «una carrera», ya que trabajaba como taxista.

La mujer pidió por el regreso de su hijo desde la colonia Villa Ernestina, ubicada entre la 27 y la 33 calle en San Pedro Sula. Ella reportó que desde el día sábado el joven desapareció junto a su vehículo. El hombre tiene 26 años.

Un rostro lleno de tristeza se armó de fortaleza para que el pueblo hondureño conozca el caso, y así más personas se unan a su lucha. Esta madre suplicó llena de dolor con una fotografía en su pecho, que le regresen a su descendiente.

«Mi hijo está desparecido desde el jueves en la noche, tipo 6 de la tarde. Me lo llamaron para una carrera en la aldea El Carmen. Él ya nunca regresó», expresó.

La mujer pidió que la ayuden, «porque las autoridades no hacen nada. Yo no voy a poder más con este dolor», externó.

«Soy una madre que ya no puede más, una madre que está destrozada, una madre que no sabe cuántas horas más van a pasar. Ya no puedo, ya no tengo fuerzas», comunicó.

Juan Ramón Escobar

Juan Ramón Escobar Madrid es el nombre del hijo de esta hondureña que clama por ayuda. Agregó que él tiene esposa, y que también lo está buscando.

Asimismo, manifestó que nunca se había ausentado por tanto tiempo y explicó que su teléfono se encuentra apagado desde que desapareció.

Ella pidió que se apiaden y que se lo vuelvan sano. «Por favor, le pido a las autoridades que me ayuden a encontrar a mi niño», indicó. El número que compartió la madre para que brinden información es 3303-8973.

Fuente: HCH.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el siguiente enlace: http://bit.ly/2LotFF0.