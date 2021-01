TGU: madre relata cómo ocurrió el accidente donde murió su bebé de 8 meses

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La joven madre de la bebé de ocho meses que falleció tras un aparatoso accidente entre una motocicleta y una mototaxi, entre lágrimas relató cómo fue el trágico deceso de su pequeña.

Ambas se transportaban a bordo de la mototaxi, ya se dirigían hasta su casa. La joven madre comentó cómo fue que, de un momento a otro, chocaron y su pequeña quedó tirada en el suelo.

Entre lágrimas y el dolor, la madre pidió al responsable de la muerte de su hija que pague por lo que hizo. Hasta el momento se conoce que a este sujeto lo trasladaron a un centro asistencial para que recibiera cuidados médicos.

Lea además: Bebé de ocho meses fallece en accidente vial; mototaxi le cayó encima

Relato

La joven madre dijo entre lágrimas: «Yo venía de la Jerusalén, ya para llegar donde yo vivo en la Ramón Amaya al frente del campo. Venía en una mototaxi con mi niña en brazos, venía dormidita».

«El señor de la mototaxi se paró para ver si venían carros y como no venían él siguió. Cundo iba cruzando le salió de un solo una moto y la niña se me soltó de los brazos con el impacto, la niña me cayó al suelo, la mototaxi le cayó encima», añadió la madre.

“Yo como pude levante la mototaxi para agarrar a mi niña en brazos, yo gritaba que me ayudaran. Unos muchachos me subieron a un carro y me trajeron para acá al Hospital Escuela con la niña. Cuando llegué me dijeron que venía sin signos vitales la bebé”, relató en medio del dolor.

Al llegar al hospital

Los médicos del Materno Infantil hicieron todo lo posible por hacer reaccionar a la pequeñita de tan solo 8 meses, pero fue en vano, el impacto del accidente acabó con su vida.

“Me dijeron que la niña venía sin signos vitales, que iban a tratar de reanimarla. Después me volvieron a llamar y me confirmaron que la niña estaba muerta, que ya no podían hacer nada. Se me murió en el camino cuando yo venía, ella murió en mis brazos”, confesó.

“El hombre ese se escapó, no quiere dar la cara, no quiere hacerse responsable por la muerte de mi niña. Que le haga frente, que se haga responsable porque esto no se puede quedar así”, concluyó.