«Regresá luego, me da miedo»: últimas palabras de madre a hijo que murió en masacre

OLANCHO, HONDURAS. Ramona Cruz, madre de una de las víctimas de la primera masacre del 2021, suscitada en Catacamas, Olancho, relató los últimos momentos junto a su hijo, Sergio Cruz, y cómo llegó al sitio que se convirtió en escena del crimen.

«Era un excelente hijo conmigo. Muy bueno, no tengo queja de él. Es difícil para mí este dolor que tengo ahora», dijo entre lagrimas doña Ramona tras la pérdida.

La madre de Sergio Cruz contó: «Cenamos juntos, hicimos la cena juntos, luego él me dijo: ‘Mamá ya voy a venir, voy a ir a dar una vuelta’. Yo le respondí: ‘Regresa luego porque me da miedo, porque vos sabes que disparan a las 12′. Él me respondió: ‘No tenga miedo ya voy a venir’. No andaba ni tomado mi muchachito».

Un hecho violento a las 12:00

Doña Ramona relató que «a las meras 12 fue eso, yo estaba para con mis otros dos hijos. Le dije a mi hija: ‘Oí esos disparos, fueron seguidos’. Ella me respondió: ¿De veras mami?, pero fue donde Sandra. Le dije vamos porque miré que iba mucha gente».

“Nos fuimos, pero en la misma le dije: ‘Tengo miedo que le haya pasado algo a Sergio, porque él agarro para ese lado de abajo’. Me fui con mi hija, cuando voy, me agarra una muchacha y le dije: ‘Suéltenme, que quiero ver qué es lo que pasa acá’. Me dijo: ‘No vaya, no pasa nada’” añadió.

“Cuando llego miro al primer muchacho que estaba en una zanja. Entonces volteé a ver y con la misma vi que salía el carro con otro en la paila. Después oí decir a un muchacho: ‘A Sergio lo mataron‘”, relató entre lagrimas doña Ramona.

«Allí les empecé a preguntar: ‘¿Dónde esta Sergio? ¿Dónde esta Sergio?’, y volteé a ver y allí estaba mi hijo tirado, ya sin vida», expresó con tristeza la madre de la víctima.

La masacre dejó cuatro víctimas mortales. Un grupo de personas estaba quemando pólvora para recibir el 2021 cuando sujetos armados llegaron y les dispararon, según la versión.