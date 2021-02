SAN PEDRO SULA, HONDURAS. La madre del joven médico hondureño Yasser Cuellar, quien estaba a punto de culminar su servicio social, declaró que no descarta interponer una demanda por la muerte de su hijo.

La abogada Nidia Fuentes relató a un medio de comunicación que el Estado de Honduras es el culpable por la muerte del joven. La mujer señaló que pese a tener problemas por el COVID-19 no quisieron atender a Yesser en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Lea también: Muere el joven doctor Yasser Cuellar, de apenas 27 años

«Yo le echo la culpa al Estado porque no me apoyaron a mi hijo», dijo la mamá del joven médico. Además, aseguró que no descartaba presentar una demanda por negligencia médica.

Ella además expresó que fuentes le informaron que los médicos en servicio social tenían un convenio para que en caso de tener una enfermedad, pudieran ser atendidos en el IHSS.

«Voy a investigar si eso es así para interponer una demanda porque no se puede jugar con la vida de la gente», externó.

Por otro lado, Nidia Fuentes afirmó que el Estado de Honduras no proveía equipos de protección personal a los doctores que estaban en su práctica profesional, algo que también cuestionó.

«Mi hijo solo iba con su careta y con una mascarilla, a veces tenía traje y a veces no», determinó.

Inoperancia

Igualmente, la abogada expresó que no quería que le pasara la misma situación a otros jóvenes que estaban sirviendo al Estado, pues no les daban el apoyo, ni los insumos necesarios.

«Yo estoy denunciando la inoperancia que hay en este país», aseveró. Mientras tanto, la madre de Yasser detalló que en el Hospital Leonado Martínez Valenzuela, atendieron a su hijo muy bien, sin embargo, el problema se dio cuando lo quisieron trasladar al IHSS.

Además, mencionó que, lo que más le dolía había sido que no hayan querido atenderlo por no portar un carnet. «Para eso si era médico él, para servir, para eso sí le exigían que fuera», externó.

“Yo le pido al gobierno que mande más personas, en el triaje donde estaba, solo hay 4 médicos para más de 57 o 60 personas”, concluyó la madre del médico Yasser Cuellar.

Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS aseguró que la institución no puede atender a pacientes que no estén afiliados al sistema. Asimismo, que en el caso de Yasser Cuellar se gestionó para que recibiera atención médica en el Hospital Leonardo Martínez y luego en el Mario Catarino Rivas.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0