TGU: doña Luz y sus dos hijas con microcefalia claman por ayuda; están a la deriva

TEEGUCIGALPA, HONDURAS. Luz Fonseca de 64 años de edad, es la madre de Bessy Dinorah Cárdenas y Sury Sarahí Cárdenas, de 41 y 29 años de edad, respectivamente, ambas sufren de microcefalia.

Esta madre, debido a varias enfermedades y a la condición de sus hijas, no puede trabajar. Por tal razón, clama a los hondureños de buen corazón a que por favor le brinden ayuda económica.

Fonseca debe dedicarse a sus dos hijas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ya que ellas no pueden valerse por si solas. Pero, esto no es todo en su vida, en vista de que ella tiene algunos padecimientos cardíacos, que le impiden desempeñar trabajos domésticos.

“Me da mucha pena, pero pido porque ya mis fuerzas no son las de antes y tengo una angina en el pecho, y el dolor que me pega es insoportable y no puedo trabajar, aunque yo quiera, y además, mis hijas requieren de toda mi atención”, aseguró doña Luz Fonseca.

Peticiones de una madre

Doña Luz es madre a tiempo completo, se dedica en un 100% al cuidado de sus dos hijas, ya que ellas no pueden bañarse, comer y vestirse si no es con su ayuda. Desde hace ya 40 años, esta valiente mujer cocina, lava la ropa de las tres, limpia la casa, se encarga del cuidado personal de la muchachas y las lleva al hospital, en pocas palabras no descansa.

Esta familia reside en la aldea La Cañada de Comayagüela, completamente a la deriva, ya que el padre de Bessy y Sury Cárdenas se quedó sin empleo. Estas muchachas no reciben el bono que el Gobierno de Honduras le otorga a los discapacitados.

Por tal razón, doña Luz suplicó e imploró: “Pido a las autoridades que me puedan ayudar, mis niñas no reciben ese bono del discapacitado y ellas en verdad lo necesitan. Yo debo de comprarles desde leche ya que una de ellas sufre de anemia, y ellas usan pañales de manera permanente”.

Si la muchachas no consumen sus medicinas, entran en «shock»

Bessy, de 41 años, en estos momentos es la que enfrenta más complicaciones en su estado de salud. A ella los médicos le han diagnosticado anemia, aparte de otras patologías por las de manera constante, debe tomarse tres medicamentos.

“A ella no me le pueden faltar sus medicinas o entra en crisis o “shock” nerviosos, y solo para esos tres medicamentos yo debo tener cinco mil lempiras, y ahora por su anemia le doy solo leche deslactosada”, dijo la angustiada madre entre lágrimas.

Bessy y Sury Cárdenas a diario deben tomar los medicamentos que les entregan en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa, sin embargo, cuando estos se agotan, su madre debe comprárselos y los precios son muy elevados.

A esta madre le pueden colaborar con pañales talla XXE para niño, leche deslactosada y alimentos de todo tipo.

También, pueden depositarle dinero en la cuenta número 014220065198 de Banco Atlántida a nombre de Luz Amparo Fonseca o, puede comunicarse a los teléfonos 2245-4040 y 9874-1191.

Problemas económicos

Los problemas económicos han afectado la salud de esta aferrada madre, quien hace un tiempo tuvo que ser sometida a un procedimiento cardíaco. Este consistió en insertar un catéter en una arteria y pasarlo a través de los vasos sanguíneos hasta el corazón, pero los resultados no han sido los esperados.

“Estoy muy preocupada, porque después de la operación he quedado con un dolor más fuerte en el pecho y ahora no puedo lavar ni planchar ropa ajena, que era lo que nos ayudaba para el sustento diario”, explicó doña Luz.