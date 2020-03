Madre de Enoc Chinchilla regresa a España con el alma rota y sin respuestas

Honduras. En un vuelo y con el alma rota por no encontrar a su hijo, Enoc Misael Pérez Chinchilla, la madre de Enoc -Karina Chinchilla- viaja mañana hacia España.

Tres meses y 15 días han pasado desde la que el niño de 12 años de edad fue secuestrado en Campo Elvir, Tela. Esto, después de que mataran a su tío materno, abuelo paterno y su niñera, en diciembre anterior.

De tal forma, que la hondureña siente que con el pasar del tiempo no sucede nada y eso la frustra. En una entrevista, y después de un suspiro, dijo: «Es algo horrible lo que paso, me voy con el corazón roto, no tengo respuestas de mi hijo, absolutamente nada».

Aseguró, que el trabajo de la dirección Policial de Investigaciones (DPI), unidad especial de la Policía Nacional, ha sido casi obsoleto. «Me dicen que están trabajando en el caso, pero ellos están igual que la familia, no saben nada, no tienen ninguna pista«.

Obtuvo ciudadanía española

Debido a la denunciada negligencia del Gobierno, Karina se regresa a España, pero no por estar amenazada -aclara- sino porque «veo que no estoy logrando nada».

Además, tuvo la favorable noticia de que el Gobierno de España le concedió la nacionalidad, y a pesar de no saber nada de su hijo, va a introducir los papeles del niño, un trámite que sólo ella puede hacer. «Gracias a Dios me ha abierto una puerta en España y tengo que ir».

Sin embargo su lucha no parará, asegura que buscará ayuda en España, y aquí su familia continuará buscando respuestas. Mi cuñada se queda a cargo», dice después de que le pide a las autoridades que no paren.