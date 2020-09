Madre de Eblin Macías: “Deseo justicia, es una grosería lo que me le hicieron”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Justo cuando regresaba de Valle de Ángeles el jueves por la noche, Eblin Orlan Macías Nolasco llamó a su madre. Platicaron un rato y le comentó que ya le había conseguido un medicamento en un hospital y que hoy, sábado, se lo llevaría a su casa.

Un trágico accidente le impidió cumplir ese cometido. El fiscal murió después de ser arrollado justo enfrente de su lugar de trabajo: el Ministerio Público (MP). A lo interno de una camioneta, un sujeto que traía exceso de alcohol en su organismo lo embistió.

Ahora, a su mamá, Marina Nolasco, no le quedó más que darle un último adiós en los homenajes póstumos y el sepelio, mismo que se desarrolló en Jardines de Paz San Miguel Arcángel, al sur de la capital.

Lo que ocurrió: VÍDEO| Hombre supuestamente alcoholizado atropella a fiscal del MP; murió en el hospital

Un legado imborrable

Ante las medidas que dispuso el Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER), sólo un grupo reducido de personas pudo asistir al entierro. Mas, nadie podía quitar el lugar de su desolada progenitora, quien brindó algunas declaraciones al salir del parque fúnebre.

«Él me quería mucho; nunca me dejó sola. Iba los sábados a visitarme y el jueves estuve platicando con él», comenzó diciendo entre lágrimas.

Y prosiguió: «Fue un excelente hijo, un excelente padre, una persona muy humilde, reservada y transparente; deja un buen legado, a sus tres hijos Jefry, Alejandro y Orlincito, a quienes preparó muy bien».

Petición de justicia

Además, externó su deseo de que el autor del fatídico hecho pague por lo que ocurrió. Asimismo, aseguró que su hijo Eblin no tenía problemas con nadie.

«Yo deseo justicia por lo que pasó, por la forma como murió, me duele el corazón que le pasara eso; es una grosería lo que me le hicieron, eso me duele mucho porque era una persona muy querida y hacía las cosas conforme a la Ley, él no tenía enemistades», clamó la madre.

Es importante precisar que al responsable, Samuel de Jesús Martínez, ya se le encarceló. El Ministerio Público (MP) presentó el requerimiento fiscal ésta mañana y lo acusará de cinco delitos.

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn