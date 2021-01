«Me levanto y pienso en él»: madre de Kevin Solórzano pide su liberación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ya son más de seis años que doña Ana Betty Hernández no goza de la compañía de su hijo Kevin Solórzano, quien actualmente guarda prisión por suponerlo responsable de matar, en agosto de 2014, al exfiscal Edwin Geovanny Eguigure.

Ese distanciamiento sigue causando dolor en la madre de Kevin, según lo manifestó durante una entrevista a un medio local, y aunque en agosto de 2020 el joven fue absuelto de responsabilidad penal, aún sigue recluido en la Penitenciaría Marco Aurelio Soto, mejor conocida como Támara.

«Quisiera decir tantas cosas, pero lo único que me queda es arrodillarme y pedirle a Dios que él haga justicia. Aún no entiendo por qué nos tocó. Solo le pido a Dios que me dé fuerzas para seguir de pie«, dijo conmovida doña Betty.

Lea también – Madre de Kevin Solórzano: «Hasta este día no he dejado de llorar»

Por otro lado, la madre de Kevin agradeció a Dios por la fuerza que hasta la fecha le ha dado para soportar estar lejos de su hijo.

Sin embargo, detalló que «cada mañana que me levanto pienso en Kevin, mi día es Kevin y sigo esperando para que Dios toque el corazón de los magistrados y resuelvan el caso«.

Casi un año de no ver a Kevin

Además del sufrimiento de tener a su hijo en prisión, doña Betty agregó que lleva casi un año de no poder visitarlo debido a la pandemia, no obstante, aclaró que sí mantiene comunicación telefónica con él.

«Cuando me llama lo escucho bien y en ocasiones se le envía alimentos, dinero para que se compre sus cosas. Él está bien, con salud que es lo más importante«, mencionó.

Asimismo, manifestó que ama y extraña a su hijo, porque «él es el motor de mi vida, me ha enseñado a luchar y a pelear».

DATO

En febrero de 2017, el Tribunal de Sentencia declaró culpable a Kevin Solórzano por la muerte del exfiscal. Tres años más tarde, la Sala de lo Penal declaró con lugar el recurso de casación que la defensa presentó por considerar que se quebrantó el estado material de inocencia del joven hondureño.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0