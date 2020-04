Madre de jugador de la NBA muere a causa del COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- Jacqueline Cruz, madre del pívot dominicano de los Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, falleció debido a complicaciones de la enfermedad del coronavirus.

Vale la pena destacar que Cruz ya llevaba luchando desde hace más de un mes con el virus que tiene paralizado al mundo entero.

El propio jugador había anunciado hace dos semanas que su madre había sido hospitalizada por Covid-19 y se encontraba en coma inducido y conectada a un respirador.

Y tan solo un día después se supo que su padre, Karl Sr, también estaba infectado por el covid-19, pero no se encontraba en una situación no es tan grave como la de su esposa.

La madre de basquetbolista estaba en una clínica en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los médicos trataron de salvarle la vida; pero lamentablemente falleció este lunes a la edad de 48 años.

La nacida en República Dominicana había emigrado desde muy joven a los Estados Unidos, país donde conoció al padre del destacado basquetbolista.

De esta manera, el coronavirus se cobró otra víctima, que golpea el corazón de todos los amantes de la NBA, en especial los seguidores del 2 veces all-star y novato del año de la NBA.

NEWS: Statement from the Minnesota Timberwolves on Jacqueline Towns: pic.twitter.com/j6iSoaZvo0

— Timberwolves PR (@Twolves_PR) April 13, 2020