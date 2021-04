Madre de Enoc asegura que «pagarán» por daño que le causaron

REDACCIÓN. Karina Chinchilla, madre del menor Enoc Pérez, publicó este domingo a través de Facebook un mensaje a los raptores de su hijo, que desapareció hace más de un año en Tela, Atlántida.

A través de la página de Facebook, llamada «Encontremos a mi hijo Enoc Misael», Karina escribió que todos las personas involucradas en la desaparición del menor pagarían por todo lo que han hecho.

«Todos los que planearon este daño tan grande que nos han causado, pagarán. Desde el que lo planeó, hasta el que lo ejecutó», escribió al inicio del mensaje.

La madre, también recalcó que las autoridades aún no hacen justicia y que Dios hará que todos los involucrados paguen por lo que le quitaron, su pequeño Enoc.

«Eso ténganlo bien claro, y aunque las autoridades no me han hecho justicia, sé que Dios lo hará y ahí se acordarán hasta de mis lágrimas, porque me arrebataron todo lo que amaba, sin piedad», dijo la madre afectada, quien hace unos meses recibió la ciudadanía española.

Lea también: «Le pido a Dios»: madre de Enoc le envía mensaje a los que «secuestraron» su hijo

Desaparición de Enoc

La desaparición del pequeño Enoc, quien el 13 de noviembre cumplió 13 años, se dio el 2 de diciembre de 2019, en medio de un triple asesinato donde perdieron la vida su abuelo Rubilio Arturo Pérez , su tío Israel Ramos y Cindy Xiomara Castro, su niñera.

Desde esa fecha, su madre Karina Chinchilla mantiene la lucha con las autoridades, exigiéndoles una respuesta para por fin encontrar a su hijo, a quien afirma volverá a abrazar.

Hasta el momento hay tres imputados los hermanos Juan José y Leonel Núñez Murcia, y Bayron Humberto Meléndez, este último fue asesinado hace unos meses en una cárcel de máxima seguridad.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0