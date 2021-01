Se fue a EEUU para construirle la «casita» a su madre y murió; urgen repatriarlo

CORTÉS, HONDURAS. La madre y familiares de José Olvin Mendoza, un hondureño que perdió la vida en Houston, Texas, Estados Unidos, claman por ayuda para poder repatriar su cuerpo y darle cristiana sepultura.

Su madre manifestó que él se fue con la intención de construirle una casita, pero este sueño quedó truncado. La familia de José reside en la aldea La Torre, sector de Peña Blanca, en el departamento de Cortés.

Esta agobiada madre suplica ayuda a las autoridades para que le ayuden a traer a su hijo, para volverlo a ver por última vez y enterrarlo como se merece. José partió hacia Estados Unidos a los 16 años y en el mes de marzo cumplía 8 de residir allí.

Intenciones de José

Entre lágrimas, la madre relató: “Él me dijo: ‘Yo me voy mamá, voy a ver cómo hago para hacerle su casita’. Yo le respondí: ‘Sí, me manda algo para que me haga la casita’ y me dijo ‘sí mamá allí le voy a mandar el dinero’, pero luego el decidió que no me podía hacer la casita”.

“Me mandaba dinero, aunque fuese poco pero lo hacía. Lo que quiero es que me lo manden para acá, enterrarlo, verlo a él”, señaló la madre del fallecido.

Por su parte, uno de sus hermanos dijo: “Estamos acompañando aquí a mi madre, como hermano también sentimos este dolor tan grande. Mi hermano se fue para Estados Unidos con la intención de ayudarla a ella y hacerle la casita, porque aquí es bastante difícil poder hacer algo”.

“Lo que pedimos es que nos ayuden a traer el cuerpo de mi hermano, porque lo queremos traer aquí y enterrarlo. Mi madre clama por eso, pero los recursos son pocos. Pedimos a las autoridades que nos puedan ayudar. No estamos muy al tanto de lo que se pueda hacer aquí”, puntualizó el hermano de José Mendoza.