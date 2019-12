MACCIH: OEA presentará informe evaluativo el próximo lunes

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El próximo lunes 09 de diciembre, la Organización de Estados Americanos (OEA), presentará los resultados del informe de los evaluadores de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Cabe indicar que a partir de esa evaluación, el Gobierno hondureño decidirá si Honduras renueva o no el convenio de la MACCIH.

Sobre el tema, el presidente del Congreso Nacional (CN), repitió este jueves que el convenio de la MACCIH es un “matrimonio” entre la OEA y el Poder Ejecutivo. Por lo que, quienes decidirán si se renueva o no ese tratado de cooperación son dichas instituciones. “De extenderse el convenio al CN lo único que le toca es ratificarlo”, aseguró Oliva.

Sin embargo, hoy el CN nombró una Comisión multipartidaria para que evalúen el trabajo realizado por la MACCIH en el país.

Felicito Ávila: “Comisión hará un aporte para que el CN este bien informado”

En ese sentido, el diputado de la Democracia Cristiana, Felicito Ávila, explicó que dicha comisión tiene como propósito hacer un aporte al CN.

“Todos saben que el Poder Ejecutivo va a resolver lo que va suceder con la MACCIH. Y todos saben también que esos resultados vienen al Congreso y que para tomar una decisión también, el CN debe estar bien informado”, indicó.

El congresista, quién presidirá dicha comisión, manifestó que en el curso de esta semana realizarán la primera reunión para establecer el esquema que trabajaran en cuanto a la evaluación de la MACCIH.

“No se trata de hacer una pantalla o cosas que no se deben. Al contrario hay que fortalecer la credibilidad del CN. En este caso ese es el propósito. Siento no estar prejuiciado como para hacer cosas que no considero”, afirmó.

De ese modo, sostuvo que el CN es el soberano y quien decidirá cuando llegue la propuesta del Ejecutivo sobre la MACCIH.

“Sea la respuesta positiva o negativa el CN debe estar informado. Debe saber por qué va a ratificar o no el convenio de la MACCIH”, puntualizó.