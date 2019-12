Lyn May se someterá a operación y recibirá con nuevo busto el 2020

Asimismo, la famosa aprovechó el momento para asegurar que su octavo matrimonio no se trataba de una estrategia de publicidad, sino que se encuentra muy enamorada del hombre con el que contraerá nupcias.

«Que digan misa,a mi no me importa. A mi nunca me ha importado lo que diga la gente, ¡me vale madre!», dijo Lyn May.