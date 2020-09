Conoce más del lupus: ataca el cerebro y llega a producir convulsiones

¿Has escuchado hablar del lupus? Es una enfermedad autoinmune, lo que quiere decir que, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error.

Sufrir esta enfermedad puede afectar articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones, los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados.

Es importante señalar que cualquier persona está en riesgo de padecer de lupus, sin embargo, las mujeres son las más vulnerables. No es una enfermedad contagiosa, no es una bacteria, virus o un hongo, no es un cáncer.

¿Qué lo puede causar?

Aunque aún se desconoce la causa del lupus, existe evidencia concreta de la influencia de la genética, la epigenética (cambios en los cromosomas que afectan la actividad genética), los factores ambientales, los virus y las infecciones.

Los síntomas pueden revelarte si lo padeces:

Hinchazón en las piernas o alrededor de los ojos

Úlceras en la boca

Glándulas inflamadas

Cansancio extremo

Pérdida de cabello

Dedos de las manos o pies pálidos o de color púrpura

Sensibilidad al sol

Dolor en el pecho al respirar en forma profunda

Erupciones rojas en la piel, generalmente en la cara, y en forma de mariposa

Presta atención si tienes alguno de los síntomas y también debes conocer que padecer de lupus puede llevar a algunos factores de riesgo para la salud.

Los más graves son la enfermedad cardiovascular y la renal. Además, las personas que tienen lupus sufren más riesgo de presentar ateroesclerosis (endurecimiento de las arterias).

Cuando la enfermedad afecta a los riñones, los pacientes suelen requerir tratamiento intensivo con medicamentos para evitar el daño permanente. Ataca el cerebro o sistema nervioso central y puede producir convulsiones o un accidente cerebrovascular.

Si terminaste padeces los síntomas o conoces de alguien que pueda tener esta enfermedad, consulta al médico. Es necesario que tú o esta persona reciba un tratamiento adecuado, dado por un profesional.

