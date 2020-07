LUNES: tres departamentos afectados por cortes de energía eléctrica

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este lunes 27 de julio, en pleno inicio de semana, habitantes de la zona centro-norte, norte y oriente del país aquejarán la ausencia del fluido eléctrico, según anunciaron las empresas dedicadas a la provisión del servicio.

La Empresa Energía Honduras (EEH) comunicó que hará un mantenimiento correctivo de emergencia en una red eléctrica de Cortés. Igualmente, realizará modificaciones en la estructura que abastece a una parte de El Paraíso.

Mientras que, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que hará trabajos de ampliación de una subestación ubicada en Yoro, por lo que habrá un apagón masivo en El Progreso.

En las demás zonas del país no hay programación de cortes, por lo que se espera que gocen de la normalidad del servicio energético.

No obstante, se le recomienda a la población estar pendiente de las redes sociales de EEH para cualquier anuncio o cambio de último momento.

Choloma

En la ciudad de las maquilas se interrumpirá la normalidad del servicio de energía eléctrica debido al cambio de un aislador «arqueado» y la reparación de una línea dañada. Ante ello, el corte será de 8:30 – 11:30 a.m.; el circuito involucrado es el CHM-L251 y estos lugares serán los afectados:

Barrio El Banco, Col. Coco Sur, Estación de Bomberos, Centro de Salud, Graneros Nacionales, y el Parque Industrial Real.

El Paraíso

La parte oriental de Honduras no estará exenta de los apagones. Debido a una modificación en la red eléctrica -que estará a cargo de una compañía particular- y un mantenimiento correctivo, no habrá luz artificial de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el circuito DAN-L387.

Los siguientes sitios no tendrán energía eléctrica:

San José Del Potrero, La Vega, El Encanto, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Pataste, Las Ánimas, Las Majadas, Plan Largo, La Cueva, El Olingo, Valparaíso, Corralito, Cebadilla, La Aguja, Buenos Aires, y El Ocotal.

El Progreso

La subestación de El Progreso, Yoro, sostendrá una ampliación. Por ello, en las líneas 317, 318 y 319, varios lugares lamentarán una interrupción de energía eléctrica por tres horas (9:00 a.m. – 12:00 p.m.).

Ésta es la masiva lista de barrios, colonias, aldeas y comercios involucrados:

Zona Central Sector Este y Noreste, Col. Mangandi, 2 de Marzo, Altos de El Progreso, Los Ángeles, Las Mercedes. Los Pinos, Parte del Barrio San Francisco, Ramírez Reina, Rodolfo Cárcamo, Barrio Montevideo, Hotel Montecristo, Res. El Progreso, Llave en Mano, La Canadá, Supermercado la Antorcha Centro, Pizza Hut Centro, Municipalidad de El Progreso, Clínica Cristiana, Clínica Los Ángeles, Clínica Rubí, Estadio H. Micheletti, Col Patty, Policarpo Paz García, Mercado Municipal, Nueva Jerusalem, Col Jensen, La Sirena, Bo las Delicias, Subirana, Brisas del Ulúa, Bo. Cabañas, Catedral Las Mercedes, Hondutel, Plantel de ENEE Los Ángeles. Universidad Cristiana Ucrish, Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, Supermercados La Colonia,

Palermo Fraternidad de La Paz, Col. Nacional, San Antonio, Seguro Social, Los Bomberos y Policía Nacional, Centro Penal Progreseño, Finca 4 y 8 y Aldea San José de la Tarrera, Hotel Plaza Victoria, PlazaAventura, Panadería La Popular, Honduplaza, Maxidespensa, Gimnasio Municipal. Motocentro, El Barro, Castillo. San José #2, Emanuel 1 y 2, Suazo Cordova Pánchame. Esperanza de Jesús, Col. IMPREMA, 19 de Julio, Los Laureles, Buenos Amigos, Col Corocolito, 12 de Junio, Juan Carías, Juventino Barahona, Primero de Marzo, Corocol 1, 2 y 3, Covitral, Col Paredes, La Española, La Libertad, Col Berlín, Col Ebenezer, Col Sitramedhys, 3 de Abril, Juan Ramos Morales, Las Golondrinas, Col. la Pirnientela, Flores de Mayo, Ferreteria La Perla del Color, Centro Ccrrsercial El Obelisco, Super La Antorcha Boulevard, Pizza Hut Boulevard, Plaza Santa Mónica, Supermercado La Colonia, Agencia La Mundial, Turiplaza, Hotel Casa Blanca

Residencial Las Acacias, 6 de Julio, Parte oeste de Col. Kennedy, Quebrada Seca, Res Andalucía. Emsula. Res Villas Belinda, Res Quintas del Sol, Res Montecarlo, Res La Granja, Col Rubí, Camalote Arriba, Camalote Abajo, Aldea El Centenario, Aldea El Naranjo, Res. La Orquídea, Alemania, Zip Porvenir, Bo. San Miguel, Colegio Notre Dame. Sta. Elizabeth, Col. Fátima, Ex Campos Bananeros, Buena Vista, Finca Coob, Río Chiquito, Las Flores, Las Chumbas, Naranjo Chino, Zoológico Naranjo Chino, Amapa, Km 70, El Paraíso, Monterrey, Palo Blanco, Voluntades Unidas, UTH, Mall Megaplaza, Col Marvin Reyes, Quebrada Seca, Aldea El Porvenir del Norte, Col Aurora, Leche Sula, Cordon´s Heavy Equipment, El Compadre, BAPROSA, H y C Publicidad, Arroz San Miguel, Col. El Porvenir, Restaurante J y R, AGAP, CHOTEPE

Restaurante La Cabaña, Rastro Municipal, Quebrada de Yoro, Aldea Fuerzas Vivas, Colonia Núñez, Buenos Aires, Aldea Crucitas 1, 2 y 3, San Jose del Negrito, Jardines de Amor Eterno, Aldea Brisas del Norte, Brisas de La Libertad, Hospital El Progreso, Col Bendeck, Willian Hall, La Primavera, San Jorge, Palermo, Melgar Castro, Las Palmeras, Santa Fe, Los Castaños, Los Jazmines, Pires, lnva, Bo. San Francisco, Escuela Cabañas, Penjamo, Residencial Machi, Col Kattán, Col 19 de Junio, Hospital Materno Infantil Cantabria, Planta de Tratamiento de Agua SANAA, Col Rodas Alavarado, Col. Pajuiles, Aldea San Antonio, 7 de Abril, Res. La Ponderosa, Col. Villa Ángeles, Col Paseo del Ángel, Res. Santa MÓnica, Colonia Moya. El Presidio Progreseño, Juzgado Progreseño, Res. Guanacaste, Seguro Social, Clínica Progreseña,