El increíble momento de Luka Romero tras marcar su primer gol

España.- El debutante más joven en la historia de la liga española, Luka Romero, marcó su primer gol en segunda división, en la goleada del Mallorca 4-0 ante el Logroñés.

De esta forma, Romero se convirtió en el segundo goleador más joven, con 16 años y 11 días en la historia del fútbol profesional de España en marcar un gol. El primero en lograr esta marca fue José Saéz, en 1949 quien anotó a la edad 15 años y 337 días en el partido Levante vs Badalona.

Una vez terminado el parido, el jugador nacido en México y de padres argentinos declaró, «cuando marqué el gol, me puse a llorar. Pensando en mi padre, en mi madre, en la gente que me apoya. No me lo creía. Pensaba que era un sueño».

A pesar de la corta edad Romero tampoco se olvidó de Maradona, «esto también es para Diego Maradona y mi abuela, que me están mirando desde ahí arriba».

La emoción del jugador no iba concluir ahí, ya que una vez llegando a los vestidores posteó en su cuenta de Twitter la felicidad que tenía al marcar su primer gol como profesional.

Muy feliz por mi primer gol con el @RCD_Mallorca y por otra victoria más. Este gol va por vos D10S🙌🏼 pic.twitter.com/gVZeDgXT1h — Luka Romero (@lukaromero_) November 29, 2020

A pesar de haber nacido en México y de jugar desde una temprana edad, Luka Romero ha ratificado su deseo de vestir los colores de la albiceleste.

