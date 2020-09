ESPAÑA.- Mal y de malas para Luis Suárez. El delantero uruguayo desconoce su futuro y aunque lo único que sabe es que no llegará a la Juventus, ahora está involucrado en una investigación.

Esto ultimo por una supuesta estafa en el examen que realizó para obtener el pasaporte italiano.

Medio italiano «desnuda» las preguntas que le hicieron a Luis Suárez

De acuerdo a información de La Gazzetta dello Sport, a Luis Suárez le filtraron las preguntas del examen antes de que lo realizara. Incluso el medio italiano filtró unos audios que confirmarían la estafa.

En esos audios se puede oír a los policías involucrados que aunque aceptan que Luis Suárez no puede conjugar verbos en infinitivo; con un salario como el que iba a tener en la Juventus, tenía que pasar el examen sí o sí.

“No debe, va a pasar porque con 10 millones de sueldo por temporada, no se puede estropear porque no tiene B1. Tú dime qué nota doy y me voy“, es uno de los audios que se pueden escuchar de las investigaciones, según la fuente ya citada.

La situación se agrava más cuando en uno de los audios se escucha que si no aprueban a Luis Suárez, seguro tendrán “atentados terroristas”.

Es por eso que le pasaron el examen al uruguayo para que lo memorizara y aprobara sin ningún problema.

“Tienes una gran responsabilidad porque si lo rechazas, nos hacen atentados terroristas. Hoy llamé a Lorenzo Rocca quien le dio la simulación del examen y prácticamente acordamos lo que le hará el examen“, se escucha en otro de los audios.

El pasaporte italiano fue precisamente la causa de que Luis Suárez no llegara a la Juventus.

La documentación necesaria para que el charrúa jugara con la ‘Vecchia Signora‘ no llegaría a tiempo y por ello, descartaron su fichaje y pensaron en Álvaro Morata.

¿Qué consecuencias podría haber para Luis Suárez?

Si bien, Luis Suárez ya no irá a la Juventus, el delantero uruguayo no está siendo investigado por el incidente.

Las líneas de investigación tampoco incluyen a personas cercanas al entorno del charrúa, aunque no descartan que pueda ser citado a declarar por las autoridades en algún momento.

La investigación por la supuesta estafa en el examen de Luis Suárez se dirige a el rector de la Universidad para Extranjeros de Perugia, Giuliana Grego Bolli y el director general Simone Olivieri.

Junto a ellos está Lorenzo Rocca, ya mencionado y el director del Centro de evaluación y certificación lingüística de la universidad, Stefania Spina.

