ESPAÑA.- Luis Suárez está dando todo su potencial en su primer temporada como jugador del Atlético de Madrid, el gran momento que vive el uruguayo es respaldado por los 16 goles en 17 partidos que ha anotado en LaLiga.

En vísperas de una nueva jornada del campeonato español, Suárez destacó el «esfuerzo y el trabajo» que ha mostrado en el equipo colchonero, además de dar a conocer sus aspiraciones para final de temporada.

El Suarez más sincero

El charrúa comenzó hablando acerca de la ambición que mantiene partido a partido. «A pesar de tener 34 años, uno sigue con la misma ambición y esperando que el equipo esté ahí arriba para llegar al final de la temporada con buenas sensaciones y con lo que queremos».

Su importancia en el equipo.

«El delantero convive y siempre está acostumbrado a marcar muchos goles, pero creo que, en este caso, uno lo que hace es tratar de ayudar al equipo. Estamos en una racha positiva (11 goles en las últimas nueve jornadas) y lo importante es que el equipo sume de a tres los máximos partidos posibles para poder llegar al objetivo», explicó Suárez.

La solidaridad lo es todo en un equipo.

«Soy de pensar que el delantero no hace goles y no rinde de la mejor manera si no tiene todos los compañeros con el gran trabajo que hacen detrás, empezando desde el arquero hasta el último que pueda colaborar entrando algún minuto que le toca a algún compañero que está en el banco esperando. Eso lo que refleja es que el equipo está muy unido y es un plantel muy competitivo que todos quieren aportar algo», continúo.

La convicción lo es todo en el fútbol.

«La Liga demuestra que todos los partidos son importantes y difíciles. Ningún partido ha sido fácil para nosotros. Tanto el de Granada como los dos de Levante que vienen son importantes para seguir demostrando lo que queremos y lo que hablamos con los compañeros, que si queremos estar arriba y pensamos que podemos tener posibilidades tenemos que seguir con la misma mentalidad y convicción de querer ganar para estar ahí arriba», finalizó Suárez, acerca de la posibilidad de un título.

