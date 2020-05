Luis Redondo sobre $600 millones para la ENEE: «Están llevando al debacle a Honduras»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. «¿Cómo creen que en medio del COVID-19 vamos a emitir semejantes deudas para el Estado?, ¿qué les pasa a los generadores de energía?», esas son las interrogantes que formuló el diputado del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU–SD), Luis Redondo, luego de la aprobación de 600 millones de dólares que hizo el Congreso Nacional (CN), para el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

A través de medios locales, Luis Redondo señaló que el 99 % de los contratos de generación de energía aprobados en el CN están viciados de nulidad.

“Para nosotros eso genera una alarma, porque no nos va a matar el COVID-19, sino que nos van a matar estos generadores de energía y la incapacidad del Gobierno de poner orden en esto”, señaló el parlamentario.

Sobre la aprobación constante de dinero para el rescate de la ENEE, el congresista del PINU reiteró que se debe poner orden a lo interno de esa empresa, porque, sino, en este momento crucial de la humanidad, se llevará al debacle a la sociedad hondureña.

“No podemos seguir así. Imagínese cuantos fondos. Aquí se aprueban fondos impresionantes para pago de gente que ya tiene pagada su inversión de generación de energía y en Educación y Salud casi nada. Yo creo que aquí se debe poner un orden, pero creo que no es con la gente que dirige el país porque están involucrados”, cuestionó el parlamentario.

Desde el CN están despilfarrando los fondos para beneficios políticos

Asimismo, Luis Redondo expresó que desde el CN se están despilfarrando los fondos del Estado para beneficios políticos y de grupos de poder.

“En unos meses vuelve otro tema de bonos, otro endeudamiento, para pagar a los generadores de energía. Y esos cortes que hubo ahorita, son mentiras que fueron por la caída de un poste, o por el choque de un pajarito. Eso es presión que hacen y extorsionan al Estado y al pueblo para que corra a pagar. Lo que procede es poner orden, porque esos contratos están viciados y eso es demasiado”, enfatizó.

Luis Redondo: “La CREE no sirve para nada”

Por otro lado, el parlamentario manifestó que con la creación de la CREE no va a pasar nada, debido a que lo que hacen, en este momento, es querer cambiar los ingresos de personas que colocan diputados y que colocan gente en el poder para que les garantice a ellos sus contratos leoninos.

“En el Congreso no hay ni una resolución, ni un informe. Esa comisión (CREE) no sirve. El periodo pasado que teníamos a Luis Oliva, cuando estábamos en el PAC, nunca lo llamaron a sesionar, y él estaba en la comisión de energía. Esta vez, vienen y cuando iniciamos el Congreso crearon dos comisiones de energía y están prácticamente los mismos y no hacen nada», criticó Luis Redondo.

«Están abusando de la plataforma (ZOOM)”

Respecto a los 600 millones de dólares para el rescate de la ENEE, el legislador aseguró que el problema ahora es que la aprobación del nuevo endeudamiento o generación de bonos soberanos puede llegarse a aprobar sin que se alcance el número de diputados necesarios, pues en la plataforma en la que se reúnen los parlamentarios no se puede ver quiénes «alzan la mano».

“La plataforma es muy buena, pero en manos equivocadas se vuelve nefasta, porque no podemos ver quiénes votan y el total de votos necesarios”, cuestionó y concluyó Luis Redondo.