Luis Miguel, la serie, está de luto tras perder a integrante por Covid-19

REDACCIÓN. Fue el mismo Diego Boneta, actor, quien informó en sus redes sociales que un integrante de la serie falleció por coronavirus.

El artista se encuentra de luto por el fallecimiento de una persona que trabajaba en la producción de Luis Miguel, la serie, debido a que se contagió por Covid-19. Por ello, pidió tomar en serio las medidas de seguridad para no contagiar ni ser contagiados.

La noticia la dio a conocer durante un live de Instagram que realizó junto con una famosa marca de lápices de lujo durante el Fashion Week México online. Ahí, Diego contó que un integrante del staff perdió la vida por culpa de este virus. En una producción tan grande como la de ese proyecto, era imposible que alguien no saliera contagiado.

Lea también: Danna García denuncia que vecinos la acosan tras dar positivo a Covid-19

Grabaciones de la serie Luis Miguel se suspenden

“Una producción es un lugar con un nivel de contagio altísimo, siempre hay personas cerca de ti, te están tocando por el maquillaje, te están poniendo el micrófono, y no lo digo sólo por mí, sino que todos podrían estar expuestos. De hecho una persona falleció, esto es algo serio, se tiene que tomar con esta seriedad, pero no significa que no debamos sacarle la vuelta”.

La producción de Luis Miguel, la serie, tenía planeado estrenar este 2020 la segunda temporada de la historia de la vida del cantante Luis Miguel. Sin embargo, debido a la situación de la pandemia, tuvieron que suspender las grabaciones de la serie desde marzo pasado para seguir las disposiciones de medidas de seguridad, por lo que aún no se sabe si logren salir como estaba planeado.

El primer episodio de la serie en mención salió al aire el 22 de abril de 2018.

Le puede interesar: Niño que sufría burlas por llamarse «Corona» recibe regalo de Tom Hanks

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo