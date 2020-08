Familia de Luis Miguel insiste en que Marcela podría estar viva

REDACCIÓN. La prima de Luis Miguel, Lorena de la Torre, explicó en entrevista para Ventaneando la hipótesis que ella y algunos de sus familiares sostienen: Marcela podría estar viva y sería Honorina Montes, la indigente de Argentina que ya en el pasado ha sido señalada como la posible madre del famoso intérprete y que actualmente se encuentra en un hospital de salud mental.

La desaparición de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, es uno de los más grandes misterios que han rodeado la vida del cantante, pues nunca ha estado claro si murió o simplemente hizo su vida lejos de los hijos que tuvo con Luis Rey.

“Nuestro sueño sería que si nos permiten realizar el ADN, sacarla del hospital y subirnos a un avión hacia Italia, a la casa de mi tía. Personalmente es mi sueño, esto se lo debo a mi papá y a mi abuela”, detalló la mujer.

“La verdad yo no sé si sea un poco egoísta de parte de Luis Miguel, tengo muy claro que tuvo una vida muy compleja más allá de la fama, entonces igual a él le conviene convencerse de que esa mujer no es su madre, pero mucha gente afirma que se trata de ella y yo no entiendo, de ser así, ¿por qué no mueve algo para poder sacarla de ahí?”, expresó.

Lea también: Descubra cuánto ganan los actores mejor pagados de Hollywood

Aún no existe acta de defunción de la madre de Luis Miguel

Ante la inexistente acta de defunción, la prima del cantante asegura que la posibilidad de que Marcela siga con vida no se debe descartar.

“Me llama mucho la atención de que no exista una parte de defunción y que esto no genere ningún movimiento en la familia”, dijo.

Lorena expresó antes su deseo por conocer personalmente a Michelle Salas, hija del cantante, pues asegura que desea forjar un lazo familiar con ella. Además, está dispuesta a darle las joyas que en algún momento pertenecieron a Marcela.

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn