Luis Javier Santos: «Como está estructurada la UFERCO nos debilita»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Alrededor de 140 líneas de investigación, de 24 casos, tenía la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), casos que ahora serán abordados por la recién creada Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco), informó Luis Javier Santos, jefe de esta nueva unidad, quien, a su vez, dijo que ellos no son la medicina contra la corrupción.

Hay que recordar que Santos fue el jefe de recién UFECIC, la cual desapareció con la no renovación de la MACCIH.

El jefe de la UFERCO dijo que el discurso que circula en los medios, que esta nueva unidad va a investigar todas las redes de corrupción, no es real, debido a que a la UFERCO le tocará lucha contra la corriente.

Del mismo modo, Santos reveló que se siente cansado, pues no mira apoyo y tampoco intención real de combatir la corrupción. Según indicó, la UFERCO se reúne con sus cooperantes, y estos le ofrecen ayuda, sin embargo, aseguró que nada es verbal.

Al respecto añadió «Nosotros queremos colaboración práctica, esa que nos daba la MACCIH y que era una colaboración muy importante».

Luis Javier Santos: «El Ministerio Público no es el problema»

A criterio del jefe de la UFERCO, el Ministerio Público (MP), no es el problema, sino que hay algunas personas con poder de obstaculizar las investigaciones. Del mismo modo, dijo que el MP les ha dado todo el apoyo y que sin ellos los casos penales no se hubiesen presentado.

De la misma forma, cuestionó: «La duda nos entra cuando se crea la Uferco, ¿cómo se va a fortalecer la lucha si no se nos da ninguna medida extraordinaria?».

Asimismo, siguió diciendo que la lucha contra la corrupción no se puede combatir de la misma forma como se enfrenta el delito común. De igual manera, indicó que ellos (miembros que conforman la UFERCO) van a continuar realizando su trabajo, pero tiene que haber voluntad política.

También dijo: «Que quede claro, si sentimos que estamos siendo instrumentalizados para decirle a la comunidad internacional que en Honduras se combate la corrupción, entonces, yo dejaré mi puesto, porque si vamos a estar ahí es porque nos van a dejar trabajar».

Asimismo, aseveró que si su equipo y él no llevan estas redes de corrupción a los tribunales, que «no vayan a decir que la culpa es de Luis Javier Santos».

UFERCO, estructura incorrecta

Por otro lado, Santos reveló que de la forma en cómo se estructuró la UFERCO, las personas que integran la entidad pueden ser destituidos o enviados a otra Fiscalía en cualquier momento y sin causa alguna. Sumado a esto, opinó que esta estructuración es débil frente a otras instituciones.

«Quedamos expuestos ser removidos en cualquier momento. Nos pueden dejar en Tegucigalpa o mandarnos a San Pedro Sula», lamentó Santos. A su criterio, todo esto es con la intención de desarticular la maquinaria contra la corrupción que conformaron la MACCIH y UFECIC.

Tribunal de Cuentas no tiene capacidad de investigar casos de corrupción

El hecho que se le haya delegado funciones al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), funciones que eran potestad y atribuciones del MP, es un obstáculo, según Santos.

A renglón seguido, dijo que el TSC no cuenta con la capacidad de investigar casos de corrupción ni de realizar registros, inspecciones y allanamientos para determinar nuevas pruebas. Lo anterior, debido a que esas son responsabilidades del MP, y que con ese obstáculo no se puede avanzar en la lucha contra la corrupción.

Seguidamente, dijo que «Es difícil luchar contra las redes de corrupción. Nos vamos a morir en UFERCO 10 o 20 años y no vamos a poder llevar esos casos a tribunales. Se dice que Javier Santos va a mejorar todo… no, no tengo super-poderes, jamás se podrá hacer sin el apoyo internacional y otros sectores».

Del mismo modo, Santos se refirió a las críticas en su contra respecto a que solo se está investigando a funcionarios del actual Gobierno, y que a los anteriores no se les ha tocado.

«Hay un discurso que nos dice ‘investiguen los gobiernos anteriores’, pero ahí tenemos obstáculos legales también, el sistema bancario no nos otorga información más allá de cinco años, ¿por qué no hacen reformas en el Congreso y obligan al sistema? Hay que ser coherentes”, cerró.