¿Lo sabía? Sitios de Honduras con temperaturas de casi 0°C todo el año

HONDURAS. Aunque el territorio hondureño se caracteriza por sus temperaturas agradables y calurosas, existen otros donde descienden y llegan hasta bajo cero ¿Lo sabía?

Cuando ingresan frentes fríos al país, los ciudadanos sienten un fuerte azote, pues no están acostumbrados a tal clima. No obstante, en Honduras sí hay sitios donde hace frío prácticamente durante todo el año.

Pese a que Honduras es conocido por sus temporadas altas, especialmente en la ciudad de San Pedro Sula, los reportes indican que el lugar más caluroso del territorio hondureño es Choluteca.

En esta parte de la zona sur, el termómetro marca en los municipios más de 40 grados centígrados, convirtiendo la vida cotidiana de los sureños en jornadas sofocantes.

Para muchas personas que están familiarizadas con el calor, tener un poco de temperaturas bajas de vez en cuando es perfecto. Algunos en temporadas buscan lugares para visitar donde predominen estos climas fríos.

Lo que comúnmente ocurre es que no conocen cuales son estos lugares en nuestro país que tienen temperaturas bajas. Para los que son amantes de frío, estos sitios serán perfectos.

En Honduras están 11 provincias, las cuales sienten una temperatura promedio anual de 16° C en las regiones central y occidental, 24° C en los Valles del Interior y en el Litoral Atlántico y hasta 40° C en algunas partes de la zona sur.

Las regiones que presentan las temperaturas más bajas en Honduras son la occidental y sur-occidental. Y aunque la altura sí es un factor que contribuye al frío, hay lugares donde eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, en el Cerro de Celaque, sitio más alto en Honduras con 2,849 msnm, no se registran temperaturas de cero.

La región occidental es donde mayor se dan dichos acontecimientos. Especialmente en Marcala, La Paz, y en La Esperanza, Intibucá. Las dos están ubicadas a 1,270 msnm.

La Esperanza, Intibucá

Este paraíso de las alturas puede comenzar con una visita a la gruta en honor a la Virgen de Concepción, patrona de La Esperanza, al final de 30 gradas esculpidas a mano en pura roca de origen volcánico.

La escalinata maciza continúa detrás de la capilla de la venerada imagen hasta llegar a una colina desde la cual se divisan las ciudades gemelas en todo su esplendor.

Cabe resaltar que, en La Esperanza, Intibucá existe un sitio increíble llamado «Las Cabañas de Carlos», aquí usted puede disfrutar de una aventura, descansar y sobre todo, disfrutar del clima frío que destaca en este departamento.

Este pueblo es el más indicado para conectar con las costumbres coloniales y lencas, pero también resulta un destino mágico y relajante y hasta frío, gracias a su indiscutible ambiente.

Conocida por mantener un clima bajo durante todo el año con un promedio de 17.5 grados, llegando a experimentar temperaturas de cero grados con la llegada de un frente frío.

Marcala, La Paz

Marcala, es un municipio pequeño pero con un atractivo espectacular que conforme el tiempo se está dando a conocer. La población es de 32,429 personas la cual está compuesta por 15,589 hombres y 16,841 mujeres. Con residentes en el área urbana de 14,115 personas y en área rural de 18,315 personas.

Se encuentra a 100 kilómetros de Tegucigalpa. Existen dos formas de llegar a este lugar, una es por la carretera que lo dirige a La Paz y la otra es La Esperanza.

El clima en este sitio es excelente, por la mañana y tarde se mantiene fresco. Sin embargo, al caer la tarde va bajando, es por ello que, se recomienda a las personas que visiten el municipio no olvidar su abrigo.

Marcala, La Paz, tiene muchos restaurantes, la mayoría son de excelente calidad, usted escoge si quiere degustar un platillo típico, o si prefiere otro tipo de alimento como la famosa hamburguesa de tostones (se sustituye el pan y se utiliza plátanos machucados).

La historia moderna y el despegue económico de este municipio comenzaron con una taza de café. Hablar de Marcala es hablar de café de calidad, de café de altura y de una profunda tradición ligada a este cultivo. Esta tradición se forjó en más de un siglo de estrecha relación con esta planta y su fruto prodigioso.