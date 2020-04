Luchador de la UFC peleando contra una ¿cabra?

ESTADOS UNIDOS.- Cientos de deportistas buscan la forma de mantenerse en forma durante la cuarentena; algunos tienen gimnasio en casa, alberca o inventan formas de hacer ejercicio.

Pero Zabit Magomedsharipov, famoso peleador de la UFC, entró en una polémica y es que subió un video ‘luchando’ contra una cabra donde muchos lo acusaron de ‘maltrato animal’.

La UFC es una de las pocas empresas deportivas que pese a la cuarentena y la amenaza del coronavirus, se ha negado a parar.

Dana White, Presidente de esta marca, anunció que en mayo reanudarán las actividades y aparentemente Zabit Magomedsharipov; al igual que otros peleadores, aceleran su entrenamiento por si son convocados a combate.

Entrenamiento contra una cabra

El peleador ruso creyó que sería una buena idea entrenarse con una cabra, ‘peleando’ pues si bien este no utilizó golpes ni le pegó en algún momento, los jaloneos en sus cuernos generaron gran polémica.

El mismo Zabit Magomedsharipov fue quien subió este video a su cuenta de Instagram, donde enseña como ‘reta’ a la cabra a que lo ataque y aunque no hubo ningún golpe o algo verdaderamente ‘brusco’, las reacciones no se hicieron esperar.

“En ausencia de peleas estoy contento con cualquier oponente… aunque esta cabra casi arruinó mi récord“, escribió Magomedsharipov en Instagram.

Las personas consideraron que el simple hecho de querer pelear con una cabra era ‘maltrato animal’, pues nuevamente, nunca se ve que la golpee o algo similar pero las imágenes no fueron muy bien vistas. Él no se ha disculpado, no ha habido otro tipo de reacciones por parte de la UFC pero esto es lo que sucede al momento.

Magomedsharipov está clasificado como el número 3 de los pesos pluma de la UFC; el ruso ostenta un récord de 18 triunfos y una sola derrota, por lo que al ser un personaje reconocido y famoso, generó polémica por este video.

El peleador de peso pluma de la UFC, Zabit Magomedsharipov, fue captado entrenando con una cabra. ¿Maltrato animal?🤔 Muchos fanáticos consideran que sí, por la forma en cómo la ‘obliga’ a atacarlo pic.twitter.com/liA4MYFWYR — Adm MX (@LuisCGO10) April 20, 2020

