Lozano y su golazo en Mestalla: «Me vino a la mente rematar de esa manera»

ESPAÑA.- El futbolista hondureño del Cádiz, Anthony Lozano, destacó en el empate logrado en Mestalla ante el Valencia (1-1) gracias a una joya de gol.

Lozano explicó que deben darle mérito a puntuar fuera de casa, y más ante un rival de gran envergadura, como lo es el Valencia.

«Trabajamos mucho y tuvimos la recompensa del gol. Al final el Valencia te hace muchas jugadas y en una de ellas te la mete», dijo en declaraciones Lozano al finalizar el partido.

Lozano reconoció que a nivel defensivo el equipo debe mejorar para estar a la altura de las exigencias.

«El equipo tiene que seguir trabajando en esta línea, defendiendo bien y arriba aprovechando las que nos quedan».

«Siempre es importante marcar, pero nosotros partimos siempre de mantener la portería a cero y en ataque tenemos muy pocas ocasiones. Creo que lo más importante es que el equipo vuelva a la portería a cero».

Así narró y explicó Lozano la chilena con la que batió a Jaume Doménech para abrir el marcador en el estadio de Mestalla.

«Vi que el balón quedó dividido y me vino a la mente rematar de esa manera y entró. Hoy no sirvió el gol para sumar de tres, pero siempre es positivo un punto fuera de casa».

Golazo del @ChocoLozano en Mestalla, así, de chilenita.

Como dijo Maradona una vez: «Para todos aquellos que no creyeron, que me la Ch%&$, me la sigan Ch%&$» .@valenciacf 0-1 @Cadiz_CF (de momento). pic.twitter.com/i7FHiPpg7W

— WilPazHN (@Wil_Vandervaart) January 4, 2021