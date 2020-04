Los «robos» del Draft 2020 de la NFL

ESTADOS UNIDOS.- Cada año en el Draft, siempre hay prospectos que fueron tomados mucho después de lo esperado y en la liga demuestran que fue un error.

En el Draft NFL 2020 no fue la excepción. Por eso, te dejo los robos que sucedieron en el evento. Consideré el valor que tenían durante todo el proceso y por qué fueron robo en su momento.

Trevon Diggs – CB – Alabama

Selección: Dallas Cowboys, pick 51

Es un talento de primera ronda y sin problemas pudo haber sido seleccionado en la mitad de la misma.

Sin embargo, varios salieron antes que él y le cayó en bandeja de plata a los Cowboys a la mitad de la segunda ronda para cubrir una necesidad.

Podría tener impacto inmediato, rotándose por momentos con sus nuevos compañeros Jourdan Lewis, Anthony Brown y Chidobe Awuzie.

Kristian Fulton – CB – LSU

Selección: Tennessee Titans, pick 61

Jeff Okudah y C.J. Henderson están en otro nivel como prospectos, pero después de ellos teníamos a Fulton como el tercer mejor CB de Draft.

Sorpresivamente, casi cae a la tercera ronda pues los Titans lo tomaron al final de la segunda. Es el complemento que necesitaban los CB Adoree’ Jackson y Malcolm Butler (propenso a lesiones) en esta secundaria.

Lloyd Cushenberry III – C – LSU

Selección: Denver Broncos, pick 83

Uno de los tres mejores linieros ofensivos internos en la clase de este año, con Cesar Ruiz (Saints) y Tyler Biadasz (Cowboys).

Considerando la versatilidad que ofrece, puede jugar también como OG. Incluso, no me sorprendería si en algún momento toma la titularidad como RG en vez de Elijah Wilkinson. Es un gran respiro en una línea que acaba de adquirir al C Graham Glasgow en la Agencia Libre.

Bryce Hall – CB – Virginia

Selección: New York Jets, pick 158

Se perdió casi toda la Temporada 2019 con Virginia por una lesión en el tobillo. De hecho, de no haber regresado a su último año, pudo ser selección de primera ronda en el Draft 2019.

Parece que esta molestia no hacía sentir cómodos a los equipos, pero su talento es indudable. Si se recupera en tiempo y forma, no me sorprendería que tome titularidad rápidamente con Pierre Desir y Brian Poole.

