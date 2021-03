Los partidos suspendidos de la Jornada dos se jugarán en abril

HONDURAS.- La Liga Nacional informó por medio de su secretario, Salomón Galindo, que los partidos Real Sociedad vs Lobos UPN y Platense vs Real España, se jugarán «los primeros días del mes de abril».

Ambos duelos corresponden a la segunda jornada del Clausura 2021 y debían jugarse en el mes de febrero, sin embargo, el primero no se jugó debido a que la FENAFUTH no autorizó el nombramiento de los árbitros debido a las declaraciones del presidente del equipo tocoeño. Mientras, el segundo juego no se llevó a cabo debido a que el Real España tenía cinco jugadores convocados a la Sub-23.

«Los juegos pendientes de la fecha dos, Real Sociedad vs Lobos UPNFM en Tocoa y Platense vs Real España en Puerto Cortés, podrían jugarse en los primeros días de abril», dio a conocer Galindo.

De igual forma, el secretario también se refirió al juego aplazado de la jornada siete entre Lobos UPN y Real Sociedad debido a un brote de casos de Covid-19 en el equipo aceitero.

«Para el partido UPN vs Real Sociedad en Tegucigalpa, es posible que los equipos tengan que sacrificarse y jugar entre jornadas sin el descanso de las horas establecidas», explicó.

«El artículo 34 es bien estricto, y en caso que no se pueda reprogramar un partido debido a contagios masivos de Covid, el equipo hasta puede perder los puntos, pero no creo que eso llegue a pasar», finalizó.

