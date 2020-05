Los africanos del meme del ataúd revelan a quien llevarían a “su último hogar”

Recuerdan aquellas imágenes de hombres disfrazados con trajes elegantes, lentes oscuras y moviéndose al compás de una pegadiza canción llamada Astronomía, de Tony Igy, mientras llevaban a cuesta un ataúd pasaron de ser un misterio a conocerse la historia detrás.

Hace algunos días, Benjamin Aidoo, el fundador de la compañía Nana Otafrija Pallbearing & Waiting Services, brindó una entrevista en la que contó en qué consiste el servicio que brindan y qué significado tienen los velorios en su país.

De esta manera, esta vez Aidoo expresó un deseo que tiene su grupo y es el de rendirle un homenaje con su exótico baile a uno de los futbolistas más famosos del planeta.

¿A quién le gustaría llevar a su “último hogar”?

“Les deseo una larga vida a todos, por supuesto, pero si tuviera esa oportunidad, ¡soñaría con llevar a Ronaldinho a su último hogar!”, aseguró el hombre de 34 años y fanático del Barcelona y Chelsea, en diálogo con Foot Mercato.

Agregando que: “Ronaldinho es un jugador que siempre me ha impresionado. Sería un tributo del bailarín que soy para el bailarín que él estaba en el campo”, fue la justificación que dio el ghanés acerca de su admiración por el brasileño. Claro que después completó su podio de futbolistas preferidos: “Luego Maradona y finalmente Messi”.

Se declara fan de Lionel Messi

El propio Aidoo, con la fama repentina que adquirió, ya había revelado su pasión por el Culé y la Pulga. “Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies. Soy aficionado del Barça, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un jugador enorme», había manifestado para la Cadena SER en su momento.

