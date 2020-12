«Había mala intención»: Loreley Fernández tras quedar fuera de contienda electoral

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el movimiento «Por una nueva Honduras» liderado por Loreley Fernández, quedó fuera para competir en las elecciones primarias.

Alejandro Martínez, secretario del CNE, señaló que este movimiento no fue inscrito porque no cumplió con la subsanación de inconsistencias que encontraron en las solicitudes de inscripción.

Por su parte, Loreley Fernández dio declaraciones para un medio televisivo capitalino, en el que alegó que su movimiento si cumplía con los requisitos.

«Nosotros presentamos firmas suficientes, 52 mil firmas, también presentamos 287 municipios. Hemos puesto las esperanzas en un partido que nos esta dando la espalda, que en este momento se ha pronunciado en contra de nosotros. Ha influenciado en un CNE en el que nosotros hemos confiado», declaró la abogada Loreley Fernández.

Fernández se presentó al Comisionado de los Derechos Humanos (CONADEH), a interponer un recurso, ya que según la representante del movimiento «Por una nueva Honduras«, tienen derecho a aspirar a un cargo político.

«Yo espero y confió en Dios que en este momento, tanto los Derechos Humanos como el CNE se pongan la mano en la conciencia, y miren que aquí están los verdaderos líderes del Partido Nacional«, expresó Fernández.

«Me avergüenzo directamente, me da pena decir que pertenezco a un partido donde está tan señalado. Yo he levantado la bandera para rescatar al nacionalista, créanme que aquí no ha terminado todo», continúo.

«Yo sabía que había mala intención, pero aún así sigo confiando en el CNE. Sigo confiando en un país que necesita de verdad un cambio. Si este CNE es vendido, créame que la democracia de Honduras da vergüenza», finalizó.

Respuesta del CNA

Por otro lado, en respuesta a las declaraciones de Loreley Fernández, el concejal del CNE, Kelvin Aguirre, argumentó que el movimiento «Por una nueva Honduras» no cumplió con los requisitos establecidos.

«Todas las solicitudes de los movimientos con sus diferentes precandidatos se les mandó a subsanar en diferentes porcentajes. Al movimiento de Loreley Fernández se le notifico, pero, no fue suficiente que pudiera completar la subsanación. En ese sentido, como CNE hemos emitido una resolución definitiva», indicó Aguirre.

Sin embargo, el concejal afirmó que la precandidata Fernández tiene derecho a un recurso que debe aplicar pronto ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Hasta el momento, los únicos movimientos que participarán en las elecciones primarias del Partido Nacional son: “Juntos Podemos” del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y “Unidad y Esperanza” del edil capitalino, Nasry Asfura.

