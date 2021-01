EEUU: Michelle Obama se roba las miradas con su outfit y elegancia en toma de posesión

ESTADOS UNIDOS. Barack y Michelle Obama no pudieron faltar en la juramentación del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y es que su presencia acaparó todas las miradas, especialmente en la ex primera dama, quien deslumbró con su look.

Lucía un conjunto de jersey de cuello alto y pantalón alto ancho de color morado, además de un abrigo entallado largo y unos guantes ceñidos para combatir las bajas temperaturas. Un estilo sencillo que le va como anillo al dedo debido a su naturalidad.

El cabello, lo llevaba suelto, como es costumbre. Los zapatos color negro y en cuanto al maquillaje, sencillo, que resaltaba sus ojos, ya que su rostro, estaba cubierto por un mascarilla de color negro.

Sin embargo, el detalle que ha marcado la diferencia ha sido el cinturón a juego con una llamativa hebilla dorada que resaltaba todo su atuendo.

Cabe destacar que en las redes sociales no tardaron en reaccionar al imponente «look» de Michelle Obama, y en pocos minutos se convirtió en «trending topic» en Twitter.

Por lo cual, muchos aseguran que Obama “opacó” el look de todas las mujeres presentes en la ceremonia.

El color morado predominó en la juramentación

El evento también contó con la presencia de Hillary Clinton, que ha rendido tributo a las mujeres sufragistas. Ella vistió con un traje de chaqueta y pantalón en color morado, con una bufanda a juego, y un abrigo en color marrón.

Asimismo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris vistió completamente de color morado y aseguran que es guiño a las sufragistas y también a la unión del país.

Es importante mencionar, que este atuendo fue confeccionado por una hondureña, originario de Danlí.

Por otro lado, la nueva primera dama de Estados Unidos, optó por un atuendo en color azul, que lo combinó con unos guantes del mismo color y un llamativo collar de perlas.

El cabello, lo llevaba suelto y lucía un maquillaje natural, que resaltaba sus ojos, ya que andaba cubierta por una mascarilla azul.

