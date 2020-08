DE MUJERES| ¡Pruébalo! Con gel natural lograrás unos rizos perfectos

DE MUJERES. Si lo que deseas es obtener unos rizos perfectos, te recomendamos un tratamiento natural efectivo que también aportará luminosidad a tu cabello, se trata del gel de romero.

De acuerdo a una investigación publicada en The National Institutes of Health, lavar el cabello con agua de romero es buenísimo para fortalecer el cuero cabelludo y evitar la caída del pelo. Pero no solo eso, el también ayuda a acelerar el crecimiento del pelo.

Es perfecto para el cuidado del cabello porque aporta brillo a la fibra capilar y favorece la pigmentación para evitar las canas. Así que no lo pienses más y comienza a usar esta maravillosa hierba para el cuidado de tu belleza.

Preparación

Preparar este gel de romero es muy sencillo, a continuación te mostramos el paso a paso.

Ingredientes:

100 gr. de hojas de romero

2 vasos de agua

200 ml. de agua

100 gr. de semillas de linaza

Aceite de aguacate (Puede ser también aceite de almendras o aceite de coco, el que tengas a la mano. El punto es que sea un aceite que hidrate tu cabello).

Paso 1. Calienta 2 vasos de agua con las hojas de romero hasta que rompa el hervor. Después retira del fuego y cuela para retirar los restos de romero.

Paso 2. Coloca los 200 ml. de agua en una olla y agrega las semillas de linaza. Ponlo al fuego hasta que comience a hervir. Cuando comience a hervir te darás cuenta porque soltará una especie de espuma. Ahora retira del fuego y cuela perfectamente.

Paso 3. En otra olla, vierte el agua de romero y agrega el gel de linaza, cocina por unos minutos y mezcla hasta que se integren perfectamente los dos ingredientes. Cuando comiences a notar que el gel comienza a cambiar a un color más oscuro, apaga el fuego y agrega la cucharada de aceite de aguacate (o el que hayas elegido). Mezcla y deja reposar hasta que enfríe.

Una vez que seguiste los lineamientos, ya tendrás tu gel de romero para lograr rizos perfectos. Ahora lo único que tienes que hacer es llevar tu gel a un recipiente con tapadera, guarda en el refrigerador antes y después de usarlo.

Aplicación:

Comienza a aplicar tu gel de romero de medios a puntas sobre tu cabello húmedo usando la técnica scrunch, osea, apretando los rizos para que se formen bien los rulos.

No necesitas enjuagar después de su aplicación, pues se utiliza como estilizador de rizos. Puedes repetir el proceso todas las veces que quieras. Este gel de romero es fascinante porque aporta una definición a tus rizos que ningún otro producto logra.

