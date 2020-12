Lo tiene claro: El futuro de Lautaro en la voz de su representante

ARGENTINA.- El nombre de Lautaro Martínez, sigue siendo uno de los más llamativos para los grandes clubes que buscan dar un golpe en el mercado.

Considerando su corta edad de 23 años, el equipo que lo tenga en sus filas se garantiza uno de los mejores nueves de futuro a los que puede aspirar la élite de Europa.

Con un control orientado impresionante, mucha calidad y olfato goleador. Así fue descrito el artillero argentino del inter por su representante, Carlos Alberto Yaque, en una entrevista concedida para ‘Diario Olé donde habló sobre los inicios de Lautaro y dejó un panorama con muy poco margen a la especulación, en torno al futuro que le espera en el viejo continente:

Los orígenes de Lautaro Martínez, un jugador subestimado

«Un conocido me dijo: hay un chico así y así, que es el hijo de Mario «pelusa» Martínez y juega muy bien. Todos vienen a verlo pero nadie lo lleva, claro, iban a hacer captaciones y lo anotaban, pero ninguno le daba la oportunidad de probarse en algún Club. Tiempo atrás había tenido una mala experiencia con Boca y San Lorenzo, Así que fui una semana a Bahía Blanca para verlo entrenar, hablé con pelusa y ahí arrancó todo», inició contando Yaque.

El suceso que catapultó la carrera de Lautaro en Racing

Luego del infructuoso intento de Vélez Sarsfield por acordar el traspaso del argentino con Liniers de bahía, su club de origen, Lautaro Martínez llegó al Racing de Avellaneda para convertirse en uno de sus goleadores emblemáticos, antes de dar el salto a Europa.

En el proceso, se dio un hecho significativo. «Empezamos a trabajar juntos, pero la mamá no quería que se fuera por lo de las malas experiencias. Lo esperamos hasta que estuviera preparado, mientras le compraba botines y zapatillas para que siguiera jugando en Liniers de Bahía. Hasta que un día, Mario me llamó y me dijo que estaba listo, así que me lo traje».

Llegó a Racing cuando tenía 16 años recién cumplidos. Sus hermanos estaban tristes porque Lauti se había ido, por lo que él dijo: si yo no me puedo acostumbrar, me voy. Con mi familia lo contuvimos mucho, pero en un momento Racing se iba a jugar un campeonato a Mar del Plata y Lautaro no entraba en la convocatoria. Llamé a Fabio Radaelli, coordinador de inferiores en el club, y le dije que lo llevara al campeonato porque Lautaro se quería marchar. Por suerte me escuchó y allí se comenzó a soltar», relató el representante argentino.

Lo próximo en la carrera de Lautaro, lejos de Barcelona

Además de referirse a los inicios del seleccionado argentino, Carlos Alberto Yaque se mostró contundente sobre lo que le depara el futuro al 10 del Inter. Un futuro que no parece estar ligado a la ciudad condal:

¿Lautaro al Barcelona?. «Hoy donde está, está bien. Tiene 3 años más de contrato, el que se lo quiera llevar debe arreglar primero con el Inter. Pero él está tranquilo ahí, es feliz, juega y crece. Por supuesto, es un jugador comprable por lo que corre y por lo que mete, la gente se ha encariñado con él y eso le ayuda a seguir demostrando», finalizó Yaque.

