Lo que debes saber del sorteo de Champions League de este viernes

EUROPA.- En 2019, la UEFA Champions League empezó con 32 equipos soñando con quedarse con el título en la temporada 2019/20. Algunos lo hicieron con más argumentos que otros, y ya apuran las últimas rondas antes de alcanzar la gloria.

En Cronómetro de Diario Tiempo te adelantamos todo lo que necesitas saber acerca de la actual edición de la competición continental, marcada por el parón por Coronavirus Covid-19.

Así quedaron los Octavos de Final

El coronavirus Covid-19 obligó a detener la competición en la instancia de octavos de final. Todavía se tienen que jugar los siguientes partidos de vuelta:

Barcelona vs. Napoli, Manchester City vs. Real Madrid, Olympique Lyon vs. Juventus y Chelsea vs. Bayern Munich.

Lo más probable es que los partidos se disputen en la primera semana de agosto y con los equipos locales jugando en sus respectivos estadios, pero a puerta cerrada.

