Llegan deportados a SPS y se fugan del centro de cuarentena

CORTÉS, HONDURAS. Varios migrantes deportados que llegaron este domingo al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales se fugaron del centro de cuarentena designado para personas sospechosa de Covid-19 en San Pedro Sula.

Aunque no está claro cómo fue que se escaparon, un medio local describió lo ocurrido como una «estampida», la cual la Policía no pudo contener.

El grupo de hondureños retornados, aún con tapabocas, salió corriendo por toda la 33 calle de la ciudad industrial, hasta que la Policía Nacional (PN) logró detener a una parte de ellos a la altura del edificio del Poder Judicial, y luego, al resto, en la Gran Terminal de Buses. Al final, todos fueron retenidos y enviados de regreso a cumplir su cuarentena.

El avión que aterrizó hoy en el aeropuerto Ramón Villeda Morales transportada a 92 migrantes hondureños desde Estados Unidos.

Ellos planeaban abordar el transporte público para irse hacia sus lugares se residencia, sin embargo, el rubro está paralizado debido al toque de queda absoluto a nivel nacional por Covid-19.

Cabe señalar que algunos compatriotas que se atrevieron a dar declaraciones en medio de la caótica situación, mencionaron que ninguno de ellos está contagiado de Covid-19, ya que en Estados Unidos «todos los días» les realizaron exámenes médicos, incluso antes de enviarlos de regreso.

«Iba para donde mi familia, y aquí me salen con la mamada de que me tiene encerrado. Todos los días nos hacen exámenes en Estados Unidos, antes de venirnos. Estamos bien procesados. No sé por qué será que ponen esto y en un chiquero de cerdos», fueron las palabras de uno de ellos.

«Dieron negativo a Covid-19»: Policía

Por su parte, un agente de la Policía confirmó que a los deportados se les realizó el proceso de bioseguridad completo. También, todos, hicieron el proceso migración correspondiente.

«De los 92, todos no dieron ningún síntoma de Covid-19, pero se les recomendó un aislamiento temporal en un lugar específico de San Pedro Sula», dijo uno de los oficiales que participó en el operativo.